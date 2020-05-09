5 важных аспектов при выборе детского галстука

Галстуки уже давно являются значимым украшением в образе детей, а все потому, что юным модникам тоже нужны аксессуары для создания нарядного и официального стиля. Школьные мероприятия, различные праздничные торжества часто требуют от мальчиков наряда с особым украшением – галстуком. Поэтому родители задаются вопросом, как выбрать детский галстук? Сейчас ассортимент таких тканевых аксессуаров для детей очень велик, следовательно это действительно важный вопрос, ведь атрибут бывает из разнообразных тканей, разного кроя, не говоря уже о типах. Чтобы сделать правильный выбор галстука для вашего ребенка, который будет уместно выглядеть под мероприятие, подходить по возрасту и фигуре, предлагаем ознакомиться с пятью аспектами, на которые стоит ориентироваться при выборе такого украшения.

1. Материал. Детские галстуки изготавливают из разнообразных тканей, к наиболее популярным относят полиэстер и хлопок, но также часто встречаются: лен, шерсть, натуральный шелк, микрофибра. Каждая ткань делает украшение особенным и наделяет его своими качествами, например, аксессуар из натурального шелка считается торжественным и дорогим украшением, поскольку такая ткань обладает благородным блеском и выглядит элегантно, а вот вариант из шерсти выглядит довольно нестандартно и при этом его нельзя считать официальным. Кроме того, ткань определяет сезонность атрибута, если вы присматриваетесь к галстуку на летнее время, то лучше обратить внимание на хлопок, лен или шелк, а вот для зимнего времени лучше выбрать галстук из шерсти. Как видите, материал аксессуара очень важен, ведь благодаря ему, мы можем выбрать галстук для определенных мероприятий, а также к сезону.

2. Ширина. Во многих магазинах можно встретить галстуки широкие или узкие, последние еще называют «скинни» или «селедка». Чтобы выбрать правильно ширину такого украшения ориентируетесь на ширину лацканов пиджака, галстук должен им полностью соответствовать. Если же образ планируется без пиджака, то можно ориентироваться на ширину воротника рубашки или на фигуру мальчика, для более худощавых рекомендуют узкие варианты украшения, хотя обычный классический широкий галстук (6-8 см) будет всегда беспроигрышным вариантом.

3. Способ завязывания. Часто детские галстуки продаются уже с готовым завязанным узлом, а сам атрибут в таком случае идет на резинке или на специально регулируемой застежке, но также в продаже есть обычные классические варианты – самовязы, которые требуют навыков завязывания узла. Тут вам нужно понимать, какой вариант вам подойдет больше, например, если мальчик идет в первый класс, то лучше выбрать вариант на резинке или застежке, чтобы после урока физической культуры ребенок мог с легкостью надеть такой аксессуар снова.

4. Длина. Что касаемо длины, то тут важно понимать, какой галстук вы выбрали по способу завязывания, так если вариант на резинке или застежке, то советуем измерить необходимую длину перед покупкой. А именно длину от воротника до пояса брюк, так как считается, что правильный галстук должен доходить до пояса брюк. Детские галстуки на застежках или резинках обычно изготавливаются 26 см в длину (это длина с узлом), а самовязы - 125 см (это атрибут в развязанном виде), в них вы сами сможете отрегулировать конечную длину завязанного атрибута.

5. Тип. Разделяют классические галстуки и бабочки, вторые более праздничные и лучше их выбирать для какого-то торжества, а вот обычный классический атрибут удачно подойдет для школьных мероприятий и событий, где образ требует строгости.

Вот мы и поделились с вами пятью аспектами, которые помогут вам выбрать красивый и подходящий галстук вашему мальчику. Кстати, вот вам маленький совет, при покупке ориентируйтесь на вкус мальчика, максимально прислушайтесь к мнению юного модника, ведь украшение носить ему и очень важно, чтоб оно ему нравилось.

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