Выбираем систему распыления краскопульта

Выбор краскопульта для дома и мастерской во многом зависит от того, какая система распыления в нем использована – от нее будет зависеть эффективность и скорость покраски, возможность использования составов различной плотности и вязкости, удобство работы и расход воздуха. В этой статье мы поможем вам разобраться в типах распыления в краскопультах и расскажем о их преимуществах и недочетах.

Виды и особенности систем распыления в краскопультах

Сегодня преимущественно используются три типа распыления:

HP

Система высокого давления – одна из самых популярных и востребованных. Распыление происходит под давлением 1,2-1,5 атмосфер. Входное давление с компрессора в таких моделях должно быть примерно 2,5-5 атмосфер, но воздух в процессе работы расходуется экономично – около 300 литров в минуту. К достоинствам системы можно отнести равномерность нанесения за счет ширины факела и большую скорость покраски.

К недостаткам же можно отнести большой расход краски – только около 45% переносится на поверхность, остальное же оседает вокруг в виде взвеси или рикошетом отскакивает от окрашиваемого участка. Также избыточное давление приводит к появлению воздушных вихрей в зоне покраски, из-за чего на свежую краску могут налипать соринки и частицы пыли. Вы можете купить краскопульт в Минске с системой HP для гаража и дома, однако будьте готовы к тому, что поверхность после окрашивания придется шлифовать и полировать.

HVLP

Система, в которой используется большой объем и низкое давление, была изобретена еще в восьмидесятых годах прошлого века с целью снижения загрязнения окружающей среды. Специальная конструкция воздуховодов позволяет распылять краску при низком выходном давлении (примерно 0,7 атмосферы) и высоком входном давлении (2-3 атмосферы). Благодаря такой системе на поверхности оседает остается примерно 70% краски, что не только уменьшает расход материала, но и является более безопасным для человека и экологии. Правда, при покраске сопло надо держать на небольшом (12-15 см) расстоянии от поверхности.

К недостаткам системы можно отнести высокий расход воздуха (от 360 литров в минуту), необходимость установки воздушных фильтров для отсеивания пыли и частиц масел. В силу особенностей системы она не используется в быту – такие агрегаты рассчитаны на мастерские и покрасочные цеха.

LVLP

Система малого объема и низкого давления является одной из самых современных и экономичных – выходное давление составляет до 1 атмосферы, тогда как входное – около 2 атмосфер. Оседание краски на поверхности составляет более 65% при низком расходе сжатого воздуха. Серьезных недостатков у системы пока не выявлено.

На что еще стоит обратить внимание при выборе краскопульта

Не важно, покупаете вы пневматический или электрический краскопульт, есть несколько важных моментов, к которым стоит присмотреться:

Совместимость краскопульта и компрессора. Если у вас уже есть компрессор, то краскопульт должен соответствовать его производительности – например, если компрессор накачивает 260 литров воздуха в минуту, то с системой HVLP он не справится.

Основная цель приобретения краскопульта. Если вам изредка нужно подкрасить забор, обработать деревья или перекрасить крыло автомобиля, то нет смысла покупать дорого и многофункциональный аппарат.

Размер сопла. Для бытового использования лучше выбирать универсальный диаметр сопла 1.4 мм. Если же краскопульт нужен для конкретной цели, можете опираться на следующую градацию диаметров: 1.2-1.3 мм подойдет для базовых металликов, 1.4-1.5 мм подходит для лаков и акриловых красок, 1.5-1.7 подойдет для двухкомпонентных грунтовок, а 1.7 мм и больше – для жидких шпатлевок.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.