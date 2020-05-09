Выбираем систему распыления краскопульта

Выбор краскопульта для дома и мастерской во многом зависит от того, какая система распыления в нем использована – от нее будет зависеть эффективность и скорость покраски, возможность использования составов различной плотности и вязкости, удобство работы и расход воздуха. В этой статье мы поможем вам разобраться в типах распыления в краскопультах и расскажем о их преимуществах и недочетах.
Сегодня преимущественно используются три типа распыления:
Система высокого давления – одна из самых популярных и востребованных. Распыление происходит под давлением 1,2-1,5 атмосфер. Входное давление с компрессора в таких моделях должно быть примерно 2,5-5 атмосфер, но воздух в процессе работы расходуется экономично – около 300 литров в минуту. К достоинствам системы можно отнести равномерность нанесения за счет ширины факела и большую скорость покраски.
К недостаткам же можно отнести большой расход краски – только около 45% переносится на поверхность, остальное же оседает вокруг в виде взвеси или рикошетом отскакивает от окрашиваемого участка. Также избыточное давление приводит к появлению воздушных вихрей в зоне покраски, из-за чего на свежую краску могут налипать соринки и частицы пыли. Вы можете купить краскопульт в Минске с системой HP для гаража и дома, однако будьте готовы к тому, что поверхность после окрашивания придется шлифовать и полировать.
Система, в которой используется большой объем и низкое давление, была изобретена еще в восьмидесятых годах прошлого века с целью снижения загрязнения окружающей среды. Специальная конструкция воздуховодов позволяет распылять краску при низком выходном давлении (примерно 0,7 атмосферы) и высоком входном давлении (2-3 атмосферы). Благодаря такой системе на поверхности оседает остается примерно 70% краски, что не только уменьшает расход материала, но и является более безопасным для человека и экологии. Правда, при покраске сопло надо держать на небольшом (12-15 см) расстоянии от поверхности.
К недостаткам системы можно отнести высокий расход воздуха (от 360 литров в минуту), необходимость установки воздушных фильтров для отсеивания пыли и частиц масел. В силу особенностей системы она не используется в быту – такие агрегаты рассчитаны на мастерские и покрасочные цеха.
Система малого объема и низкого давления является одной из самых современных и экономичных – выходное давление составляет до 1 атмосферы, тогда как входное – около 2 атмосфер. Оседание краски на поверхности составляет более 65% при низком расходе сжатого воздуха. Серьезных недостатков у системы пока не выявлено.
Не важно, покупаете вы пневматический или электрический краскопульт, есть несколько важных моментов, к которым стоит присмотреться:
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