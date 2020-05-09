Новости мира и России: новые санкции США против Китая

Мировые новости за последнее время не особо радуют население. К сожалению, именно этот год связан с множеством неприятностей, в том числе появлением опасного вируса, протестами в США, проблемами окружающей среды и пр. В это тяжелое и странное время очень важно следить за ситуацией в мире и в России, потому что такой подход к делу может помочь предотвратить серьезные последствия. Узнать свежие и интересные новости мира и России можно на сайте: https://tradeleads.ru/.

Новые санкции против Китая

За последнее время, Соединенные Штаты Америки достаточно сильно конфликтуют с Китаем. Если раньше правительство США выдвигало претензии к КНР относительно скрытия информации про коронавирус, то теперь руководство Америки планирует ввести новые санкции против китайских чиновников.

Причиной такому решению послужил новый законопроект, нацеленный на обеспечение национальной безопасности в Гонконге. По словам Дональда Трампа, Вашингтон будет вводить серьезные санкции против чиновников «нарушающих автономность Гонконга».

Кроме того, на автономную часть Китая также будут распространяться некоторые ограничения. К примеру, для Гонконга будут отменены все льготы, которые нацелены не только на контроль за экспортом, но и на использование двойных технологий и пр.

Также стоит упомянуть и основные причины, по которым данный законопроект вызвал такую реакцию. Относительно недавно, Всекитайское собрание народных исполнителей приняло резолюцию о разработке законопроекта о национальной безопасности в Гонконге. При этом обсуждение законопроекта происходило без участия самого парламента Гонконга, тем самым вызвав очередное негодование у людей.

Данный законопроект позволяет Китаю усилить контроль за регионом. Согласно утверждённому закону, на территории Гонконга запрещено проводить сепаратисткую деятельность, при этом нужно регулярно отчитываться о всех действиях перед правительством КНР.

Великобритания, управляющая Гонконгом до 1997 года, призвала правительство уважать его автономность.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.