Курсы языковой школы в Киеве и Харькове

Языковая школа New York Language School предлагает пройти курсы английского в ряде городов Украины. Она практикует инновационные методики. В штат набрана профессиональная команда преподавателей. Их основная мотивация – успехи и результаты студентов. Они нацелены на помощь в изучении иностранных языков. В компании работают, как носители языка, так и сертифицированные специалисты украинского происхождения (с интенсивной подготовкой по программе CELTA). Преподаватели проходят ежемесячный контроль, совершенствуют навыки преподавания.

Обучение в школе строится на четырех аспектах. Это формирование разговорного навыка, понимание устной речи, развитие навыков письма и чтения. Около 80% времени обучения отводится на тренировку разговорного навыка и навыка восприятия на слух. Система обучения – модульная. Каждый модуль является лексической темой, которой и посвящаются уроки. Основные темы – лексика, произношение, грамматика.

Контроль результатов студентов осуществляется по модульной оценке, экзамену и сертификации. Школа гарантирует отличные цены, бесплатную отработку пропущенных уроков совместно с репетитором. В школе действует онлайн мастер группа, она действует по принципу технической поддержки. В ней можно задавать вопросы. В рамках разговорного клуба, а также Grammar Club и Movie Club, действуют бесплатные спецтренинги и спецкурсы.

Основные предложения

• Английский онлайн.

• Курсы английского по будням.

• Интенсивные курсы английского языка по будням.

• Курсы английского по выходным.

• Индивидуальные занятия.

• Специальные курсы английского языка.

• Изучение других европейских языков (французского, испанского, немецкого, голландского).

Множество студентов, прошедших обучение в школе, оценили ее работу на «отлично». Подавляющие число из них ощутило результат уже после 2 месяцев учебы. К преимуществам занятий стоит отнести небольшие по численности группы (среднее количество 5 человек). А также сравнительно невысокую стоимость.

На сайте New York Language School указаны контакты специалистов, которые предоставляют консультации по услугам.

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