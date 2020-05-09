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Общество

Нижегородцам предложили сдать на переработку батарейки и аккумуляторы

03 июня 2020 14:12  [42] Общество

В Нижнем Новгороде проходит "Неделя сбора батареек-2020". До 7 июня в рамках социальной акции "Батарейки могут быть переработаны" нижегородцы могут бесплатно сдать на переработку неограниченное количество отработавших свой ресурс элементов питания. Мероприятие проводится при поддержке администрации Нижнего Новгорода.

Контейнер для накопления батареек расположен в Нижнем Новгороде по адресу: ул. Московское шоссе, 30В (около гипермаркета "Лента"). Собранные во время акции элементы питания будут переработаны без вреда для окружающей среды на заводах-партнерах.

Как сообщалось ранее, в Нижнем Новгороде установлены 36 пунктов приема вторсырья. Каждый пункт ежемесячно собирает 25-30 тонн вторсырья: картон, бумагу, алюминиевые банки, бутылки, флаконы "из-под химии" и батарейки.

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