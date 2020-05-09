СЕО-продвижение: основные этапы и где заказывать

Социальные сети и поисковые системы – это эффективный инструмент для продвижения собственных услуг и бренда среди огромной аудитории. Для того чтобы все шаги были построены правильно, и выбранная стратегия принесла эффект, используют SEO продвижение сайтов.

Основные этапы продвижения

СЕО-продвижение – эффективный инструмент для привлечения потенциальных клиентов, через поисковые системы и социальные сети. Так как данная процедура имеет множество нюансов, то лучше доверить все работы опытному специалисту.

Зачастую, классический способ продвижения, подразумевает следующие этапы:

Обсуждение проекта с заказчиком. На самом первом этапе специалист должен обсудить и узнать все пожелания клиента, чтобы результат максимально соответствовал всем пожеланиям. Анализ конкурентов. Как только с пожеланиями клиента определились, можно переходить непосредственно к анализу конкурентов. Эта процедура позволит узнать какие эффективные стратегии использовали конкуренты в своих работах, и как их можно использовать в собственном проекте. Создание семантического ядра. Эта самый длительный и сложный этап, ведь именно от него в дальнейшем и будет зависеть результат. На этом этапе специалист, после анализа конкурентов и аудита ресурса, начинает подбор ключевых слов. Готовое семантическое ядро может состоять из тысячи запросов, которые распределены по нескольким разделам (низкочастотные, среднечастотные, высокочастотные). Ключевые слова в дальнейшем будут использоваться для внешней и внутренней оптимизации, а также для составления технического задания другим исполнителям. Внешняя оптимизация ресурса. На этом этапе специалист занимается внешней перелинковой. С использованием ключевых слов, оптимизатор закупает ссылки на различных сайтах, биржах, форумах и других ресурсов. Это достаточно эффективный инструмент, ведь чем больше сайтов будут ссылаться на сайт – тем выше поисковая система будет продвигать ресурс. Оптимизация контента. Важную роль в продвижении сайта играет его контент. Чтобы алгоритмы поисковых систем продвинули страницу на первые строчки, необходимо добавлять как можно более уникальный контент на ресурс, при этом следить за наличием ключевых запросов в нем.

Где заказать СЕО-продвижение

Сейчас в интернете можно найти огромное количество разнообразных компаниях, занимающихся именно продвижением сайтов. К сожалению, некоторые из специалистов не имеют должного опыта, поэтому работы иногда не приносят должного результата. Чтобы такого не случилось, разумно обращаться к проверенным специалистам, таким как Евгений Беляев.

На сайте turboseo.pro можно посмотреть список всех услуг, что предоставляет данный специалист. К основным достоинствам сотрудничества относят:

Безопасность. Между клиентом и исполнителем заключается договор, где прописана стоимость и название услуг. В процессе работы цена не меняется, а остается такой же, как и указанно в самом договоре. Приятные цены. Если сравнивать с некоторыми другими агентствами, то стоимость на услуги может порадовать клиентов.

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