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Происшествия

Жительница Воскресенского района из ревности порвала паспорт "соперницы"

03 июня 2020 14:17  [81] Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Жительница Воскресенского района из ревности порвала паспорт "соперницы". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Пострадавшая рассказала полицейским, что приехала к знакомому - пожить у него некоторое время. Своего дома 34-летняя женщина не имеет. На следующий день, в порыве ревности, 47-летняя жена знакомого взяла ее паспорт и стала вырывать из него страницы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 325 УК РФ (похищение или повреждение документов). По закону, за совершение такого преступления предусмотрено максимальное наказание - до 1 года лишения свободы.

Подозреваемая в содеянном раскаялась и полностью возместила ущерб за получение нового паспорта в сумме 1 650 рублей.

СПРАВКА:

Согласно статистическим данным, в 2019 году в Нижегородской области зарегистрировано 27 преступлений, квалифицированных по ст. 325 УК РФ. За их совершение к уголовной ответственности привлечены 24 человека. В 2020 году зарегистрировано 16 преступлений данной категории, материалы 11 из них направлены в суд. 

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