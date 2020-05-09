Фестиваль "Русская Тоскания" в Ворсме отменяется в 2020 году Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Фестиваль "Русская Тоскания", который ежегодно проходит на озере Тосканка в Ворсме, в 2020 году отменяется из-за пандемии коронавируса. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили организаторы.

Фестиваль должен был состояться 4-5 июля. Как и в прошлом году, организаторы планировали проведение парада стилизованных лодок "Русская регата", водные прогулки, исторические реконструкции, творческие мастерские, музыкальную программу, игры и хороводы. Местные мастера готовились представить свои работы на ярмарочных рядах. На территории должен был быть разбит кемпинг, организованы локации для пикников.

"Мы так ждали горячих месяцев подготовки к фестивалю и уже предвкушали душевную тревогу за день до, и облегчение после, как наступил карантин", - выражают сожаление организаторы в группе в соцсети ВКонтакте.

Сейчас организаторы рассматривают возможность проведения части фестиваля в онлайн-формате в августе. Речь идет о проекте "Ворсменский клинок", который раньше проходил внутри программы фестиваля. Что именно будет входить в онлайн-фестиваль, пока не сообщается.

Также в группе в соцсети ВКонтакте организаторы приглашают гостей на экскурсии по местности.

"Как только собираться небольшими группами станет безопасно, мы предлагаем отправиться в путешествие по Русской Тоскании. Будем гулять по дну древнего моря, и открывать новые земли, заглядывать в горячие кузницы и наблюдать за редкими птицами, устроим сражение на богатырском острове и найдем себя в в путешествии по лабиринту", - пишут они.

Напомним, V фестиваль "Русская Тоскания" прошел в Ворсме 19-21 июля 2019 года.

СПРАВКА:

Место проведения фестиваля "Русская Тоскания" - акватория и берега живописного озера Тосканка. Расположенные на реке Кишма Ворсма и озеро Тосканка - природное место силы и родина слесарных, кожевенных и мыловаренных ремесел. Изделия здешних кузнецов издавна славились по всей России. На центральном острове озера расположен Свято-Троицкий Островоезерский монастырь. По легенде, у монастыря были связи с итальянским купечеством. Приезжавшие сюда итальянцы любовались монастырским ансамблем и живописными просторами, которые напоминали им итальянскую область Тоскана. Отсюда и родилось название озера, а затем и фестиваля.