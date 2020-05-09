Онлайн-экскурсия организована по нижегородскому заводу "Красное Сормово" Культура и отдых

Нижегородский туристско-информационный центр презентовал седьмой выпуск в рамках проекта "#ОткройНижний". В этом раз онлайн-экскурсия организована по нижегородскому заводу "Красное Сормово".



Зрители узнают, какие функции в разное время выполнял ремонтно-механический цех завода и как он связан с Максимом Горьким.

"Очень здорово, что такие крупные промышленные предприятия идут нам навстречу и виртуально открывают свои двери для тысяч нижегородцев и гостей региона. Нижегородская область действительно обладает огромным промышленным потенциалом, а "Красное Сормово" – это бренд, известный во всей стране. Благодаря проекту "#ОткройНижний" мы обеспечим доступ к его историческому и культурному наследию", – отметил директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

"Красное Сормово" – не просто одно из ведущих судостроительных предприятий России со 170-летней историей. Наш завод представляет собой поистине культурную и историческую ценность. Здесь были созданы первая мартеновская печь в России, первый отечественный танк, суда на подводных крыльях, а также выпускались вагоны и паровозы и многие другие виды продукции. В СССР завод стал промышленным гигантом, и сейчас это гордость России. Тысячи гостей и жителей Нижнего Новгорода проявляют интерес к заводу, посещая наш музей. Отрадно, что благодаря современным информационным технологиям у нас есть возможность открывать свои двери в онлайн-пространстве и делиться со всеми желающими своей историей и культурным наследием", – рассказал заместитель генерального директора по развитию ПАО "Завод "Красное Сормово" Алексей Булавин.

Онлайн-экскурсии по необычным достопримечательностям региона, которые сложно или практически невозможно посетить самостоятельно, будут публиковать еженедельно на YouTube-канале Visit Nizhny, а также в аккаунтах Visit Nizhny в социальных сетях Instagram, Facebook, "ВКонтакте " .

Отметим, проект виртуальных путешествий "#ОткройНижний" стартовал 21 апреля. Онлайн-экскурсии были посвящены пакгаузам на Стрелке, стадиону "Нижний Новгород", чайной "Столбы", Нижегородскому острогу, палатам Пушникова, Ромодановскому вокзалу. Шесть выпусков проекта набрали более 180 тысяч просмотров.