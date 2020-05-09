Люк от БТРа похитили в Нижнем Новгороде с могилы Героя России Евгения Шнитникова Происшествия

Могила Евгения Шнитникова Фото: из соцсети Facebook, Сергей Бевз

Люк от бронетранспортера похитили неизвестные с могилы Героя России Евгения Шнитникова на Старо-Автозаводском кладбище. Об этом сообщил экс-начальник УБОП ГУВД Нижегородской области Евгений Макаров на своей странице в соцсети Facebook.

Люк зеленого цвета с надписью "Волкодав" от БТРа, которым управлял Евгений Шнитников, был установлен на могиле в память о подвиге героя. На нем красным отмечены три пулевые пробоины.

Евгений Макаров говорит, что украденный люк являлся частью БТРа, в котором находился Евгений Шнитников, когда получил смертельное ранение.

"Это люк от того самого "Волкодава", в котором находился Евгений, когда один держал оборону и прикрывал своих ребят от нападавших боевиков. Так они спасли себе жизни", - объясняет Евгений Макаров.

Он рассказал, что сослуживцы после боя забрали Евгения Шнитникова и доставили к медикам. Позже им удалось отыскать и тот танк, в котором находился Герой. Люк от БТРа в последствии был установлен на могилу.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в региональном ГУ МВД РФ, по факту хищения неизвестным люка от БТР с места захоронения Героя России Шнитникова Е.П. сейчас проводится проверка. Сотрудники МВД устанавливают причастных к преступлению и ведут поиск украденного люка.

СПРАВКА:

Евгений Шнитников поступил на службу в милицию в феврале 1975 года в качестве младшего инспектора-кинолога, затем дважды выезжал в служебные командировки в республику Афганистан.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей, за героизм и мужество Евгений Шнитников был награжден медалями "От благодарного Афганского народа" и "За боевые заслуги". 6 августа 1996 года Евгений Шнитников в составе группы нижегородского СОБРа нес службу по охране административного здания Управления по борьбе с организованной преступностью при МВД Чеченской Республики в Грозном.

В 06:15 террористы, численностью более 200 человек, открыли массированный огонь по зданию. Прикрывая эвакуацию и отход экипажа, он получил два ранения, но, не смотря на это, продолжал вести огонь по бандитам до полного отхода своей группы в безопасное место. Ценой жизни капитан милиции Евгений Шнитников спас товарищей. Вскоре от полученных в бою ранений он скончался. За мужество и отвагу Указом президента РФ Евгению Шнитникову присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.