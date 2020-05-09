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Общество

Нижегородское УФАС опасается необоснованного роста цен на СУГ

03 июня 2020 16:48  [69] Общество

Фото: Соцсеть

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Нижегородской области опасается необоснованного роста розничных цен на сжиженный углеводородный газ (СУГ).

Как пояснили в УФАС, до конца мая карантин в Нижегородской области влиял на снижение спроса на СУГ, в результате чего операторы рынка продавали топливо по заниженным ценам. Однако за последнюю неделю мая в антимонопольный орган поступило семь жалоб граждан на повышение стоимости сжиженного углеводородного газа на автозаправках региона.

Специалисты УФАС выяснили, что СУГ приобретается на бирже. После 20 марта зафиксирован спад биржевых продаж этого топлива. Однако после 20 апреля спрос повысился, но производители СУГ продолжили поставлять его в сокращенных объемах. Между тем, биржевая стоимость СУГ растет примерно на 19% в день.

Как отметили в УФАС, специалисты ведомства отслеживают ситуацию и, в случае необоснованного повышения розничной цены сжиженного углеводородного газа на АЗС предпримут меры в рамках антимонопольного законодательства.

Уже сейчас находящимся на территории Нижегородской области производителям СУГ - ГК "Ока-Пропан" и ЗАО "Реал-Инвест", направлены письма с предостережением.

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