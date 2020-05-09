Нижегородские аграрии в 2020 году получат на 30% больше субсидий на мелиорацию Бизнес

Фото: Предоставлено пресс-службой правительства

Нижегородские аграрии в 2020 году получат на 30% больше субсидий на мелиорацию. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.



В текущем году из бюджетов на мелиорацию земель сельхозназначения будет выделено 140 млн рублей. В частности, 65 млн рублей составят средства федерального бюджета и 75 млн рублей - областного. Проведение мелиоративных работ осуществляется в рамках госпрограммы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области".

"За четыре года действия программы в регионе введено более семи тысяч гектаров орошаемых земель. Будем развивать и дальше это направление. На этот год в планах проведение мелиоративных работ на площади более 1600 гектаров", - сказал Глеб Никитин.

Он добавил, что внедрение мелиоративных систем позволяет существенно повысить урожайность культур, тем самым нарастить объемы производства сельхозпродукции. Например, урожайность картофеля на мелиорируемых землях увеличилась с 250 центнеров до 500 центнеров с гектара, моркови – до 580 центнеров.

"Такой результат позволяет снизить себестоимость продукции и повысить доходы агропредприятий", - пояснил губернатор.

По данным регионального минсельхоза, аграрии применяют мелиоративные системы при производстве картофеля в Арзамасском, Шатковском, Городецком районах, под овощи - в Шатковском, Краснобаковском районах, под плодово-ягодную продукцию - в Сергачском, Воротынском, Шарангском, Краснобаковском районах области.