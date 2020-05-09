Восстановление древнего храма началось на территории Нижегородского кремля Общество

Восстановление древнего храма началось 3 июня на территории Нижегородского кремля. Об этом сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО.

В церемонии закладки капсулы в основание храма прп. Симеона Столпника приняли полпред в ПФО Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Единоверческая церковь, которая стояла на этом месте, была разобрана в 1928 году, и к 800-летию Нижнего Новгорода было принято решение восстановить ее в историческом виде. Церковь будет представлять собой одноглавый храм с трапезной и шатровой колокольней.

Игорь Комаров отметил, что восстановленный к юбилею Нижнего Новгорода храм станет подарком для всех нижегородцев, кому дорого прошлое родного города.

"Мы видим, сколько внимания и сил уделяют Глеб Никитин и владыка Георгий восстановлению исторического облика кремля – этого великого места великого города нашей великой страны. Важно, чтобы храм был восстановлен, ведь с ним связана большая история жизни кремля и города", - приводит пресс-служба слова Игоря Комарова.

24 июля 2018 года институт археологии РАН начал на месте храма археологические раскопки, предваряющие строительные работы по воссозданию церкви в честь преподобного Симеона Столпника. Археологи определили расположение Симеоновского монастыря, выдвинув предположение, что он возник в конце XV – начале XVI веков. Был обнаружен и монастырский некрополь (около 900 захоронений), ранее не упоминавшийся в исторических документах. Также на месте Симеоновской обители впервые в истории нижегородской археологии выявлена средневековая усадебная городская застройка XIII-XIV веков. Результаты раскопок на сегодняшний день еще изучаются.