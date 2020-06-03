Первый летний рейс

Рейс Нижний Новгород - Минеральные Воды появился в аэропорту "Стригино". Полеты по этому направлению осуществляет компания “ИрАэро” на самолетах Superjet 100. Это первый рейс в летнем расписании аэропорта "Стригино" по южному направлению. Главное условие для пассажиров - соблюдать санитарные нормы. Без маски и перчаток на борт не пускают, а перед посадкой у всех измеряют температуру.

Фотографии Анастасии Макарычевой.