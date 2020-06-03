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Фоторепортажи

Первый летний рейс

03 июня 2020 20:06  [109]

Рейс Нижний Новгород - Минеральные Воды появился в аэропорту "Стригино". Полеты по этому направлению осуществляет компания “ИрАэро” на самолетах Superjet 100. Это первый рейс в летнем расписании аэропорта "Стригино" по южному направлению. Главное условие для пассажиров - соблюдать санитарные нормы. Без маски и перчаток на борт не пускают, а перед посадкой у всех измеряют температуру.
Фотографии Анастасии Макарычевой.

Первый летний рейс
Первый летний рейс
Первый летний рейс
Первый летний рейс
Первый летний рейс
Первый летний рейс
Первый летний рейс
Первый летний рейс
Первый летний рейс
Первый летний рейс
Первый летний рейс
Первый летний рейс
Первый летний рейс
Первый летний рейс
Первый летний рейс

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