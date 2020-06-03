ЭнергосбыТ Плюс напоминает о необходимости предоставления документов на жилое помещение Бизнес

Порядка 6 тысяч писем о необходимости предоставления документов на жилое помещение направил Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" в адрес собственников и нанимателей жилых помещений Дзержинска и Кстова. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Актуализация базы данных Единого расчетно-кассового центра (ЕРКЦ), который ежемесячно формирует и направляет платежные документы за отопление и горячую воду, необходима для корректного отражения сведений в квитанции.

Копии необходимых документов рекомендуется направлять при помощи онлайн-сервисов на сайте www.erkc-dzr.ru: через Личный кабинет или без регистрации через сервис "Обратная связь", выбрав тему обращения "Изменение данных по лицевому счету".

Если сведения не будут предоставлены до 1 сентября 2020 года, то компания будет вынуждена запросить на платной основе информацию по жилому помещению в организациях, осуществляющих учет граждан по жилому дому, и в этом случае затраты на ее получение при возможном взыскании задолженности будут возложены на клиента.

"Жители в первую очередь сами должны быть заинтересованы в наличии у поставщика услуги актуальной информации по их жилому помещению. Только собственник или наниматель жилого помещения может предоставить нам эти сведения. К примеру, человек давно уже продал квартиру, а информация об этом у нас отсутствует. В результате может получиться так, что новый жилец не оплачивал квитанции, а мы направили документы в суд на прежнего собственника, который продолжает числиться в нашей базе данных", - отметил директор Нижегородского филиала ЭнергосбыТ Плюс Александр Бобров.

Кроме этого, компания напомнила гражданам, что оплата жилищно-коммунальных услуг является ежемесячной обязанностью всех потребителей в соответствии с Жилищным кодексом РФ. Оплатить квитанции ЕРКЦ за отопление и горячую воду жители Дзержинска и Кстова могут любым удобным для них способом, в том числе воспользовавшись онлайн-сервисами на сайте ЕРКЦ: через Личный кабинет (регистрация обязательна) или через сервис "Оплатить онлайн" (регистрация не требуется).