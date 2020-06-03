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Общество

Почти 240 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус

04 июня 2020 09:51  [33] Общество

Почти 240 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Средний показатель тестирования достиг 7476 человек на 100 тысяч населения и вырос за сутки на 2,3%.

"Только за 3 июня тестирование прошли 5 424 человека. И мы продолжаем наращивать объемы исследований. За неделю охват населения тестированием составил 194,6 теста на 100 тысяч человек. Это очень хороший показатель", - сообщил Глеб Никитин.

Он добавил, что благодаря большим объемам тестирования удается выявить зараженных людей, у которых заболевание может протекать бессимптомно.

"Мы стараемся охватить максимальное количество людей из групп риска, для того чтобы исключить распространение заболевания. У кого-то оно может протекать практически бессимптомно, но человек все равно представляет опасность для окружающих. Как следствие, вместе с ростом количества исследований растет и количество выявленных случаев. Результаты этой работы показывают нам важность соблюдения самоизоляции и масочного режима в общественных местах. Если у зараженного человека, который пока об этом не знает, защищены органы дыхания, то вероятность инфицирования окружающих очень низкая" - подчеркнул Глеб Никитин.

Губернатор напомнил, что в настоящее время на территории региона работают 11 лабораторий, имеющих право проводить тестирование на коронавирус. Наибольшее количество тестов проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД". Кроме того, исследования организованы в Нижегородском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, Приволжском окружном медицинском центре, Нижегородской инфекционной клинической больнице №2 и в инфекционной больнице №23, а также в ООО "АВК Мед" и в двух лабораториях в Сарове.

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