Почти 240 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус Общество

Почти 240 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Средний показатель тестирования достиг 7476 человек на 100 тысяч населения и вырос за сутки на 2,3%.

"Только за 3 июня тестирование прошли 5 424 человека. И мы продолжаем наращивать объемы исследований. За неделю охват населения тестированием составил 194,6 теста на 100 тысяч человек. Это очень хороший показатель", - сообщил Глеб Никитин.

Он добавил, что благодаря большим объемам тестирования удается выявить зараженных людей, у которых заболевание может протекать бессимптомно.

"Мы стараемся охватить максимальное количество людей из групп риска, для того чтобы исключить распространение заболевания. У кого-то оно может протекать практически бессимптомно, но человек все равно представляет опасность для окружающих. Как следствие, вместе с ростом количества исследований растет и количество выявленных случаев. Результаты этой работы показывают нам важность соблюдения самоизоляции и масочного режима в общественных местах. Если у зараженного человека, который пока об этом не знает, защищены органы дыхания, то вероятность инфицирования окружающих очень низкая" - подчеркнул Глеб Никитин.

Губернатор напомнил, что в настоящее время на территории региона работают 11 лабораторий, имеющих право проводить тестирование на коронавирус. Наибольшее количество тестов проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД". Кроме того, исследования организованы в Нижегородском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, Приволжском окружном медицинском центре, Нижегородской инфекционной клинической больнице №2 и в инфекционной больнице №23, а также в ООО "АВК Мед" и в двух лабораториях в Сарове.