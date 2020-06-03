Т Плюс вложит 41,4 млн рублей в реконструкцию тепломагистрали по ул. Петрищева в Дзержинске Бизнес

Дзержинские тепловые сети Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" приступили к реализации крупного проекта летней ремонтной кампании - реконструкции магистрального трубопровода по улице Петрищева. Об этом сообщает пресс-служба Т Плюс.

Проект предусматривает реконструкцию тепловой магистрали на участке протяженностью 362 метра.

Стоимость реконструкции составляет 41,4 млн рублей с НДС. В ходе работ будут использованы трубы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции, оснащенные системой оперативно-диспетчерского контроля. Завершить ремонт на участке планируется к концу июля.

Как отметили в пресс-службе, всего на межотопительный период запланирован большой объём работ по реконструкции квартальных и магистральных трубопроводов. За лето в Дзержинске реконструируют порядка 20 протяженных участков теплосетей. Горячее водоснабжение жителей во время ремонта будет происходить по временной схеме.

"Объём ремонтной программы ДТС в 2020 году значительно превышает показатели прошлых лет. Большую часть работ завершим к середине августа, оставшиеся – до отопительного сезона. Успешное проведение ремонтной кампании – гарантия надежного теплоснабжения Дзержинска во время зимнего пика нагрузок", - сказал технический директор Дзержинских тепловых сетей Нижегородского филиала "Т Плюс" Алексей Семянов.