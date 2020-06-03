Депутат ЗС НО передал жителям Канавинского района гранты под благоустройство Политика

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Леонид Гойхман передал жителям Канавинского района гранты на реализацию своих идей по благоустройству придомовых территорий 3 июня 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Конкурс "Канавино – Благоустройство" инициирован Леонидом Гойхманом в рамках проекта "Канавино – Сердце города!". Он реализуется уже на протяжении 4-х лет. Его цель – создание условий для реализации творческого и профессионального потенциала жителей района, а также благоустройство придомовых территорий.

В мае Леонид Гойхман и председатели ТОСов выбрали грантообладателей – участников конкурса. Ими стали 14 жителей. В течение лета инициативы должны быть реализованы, а ближе к осени – будут подведены итоги и определены победители, которые получат ценные призы.

"Мы очень хотим сохранить традицию, поэтому решили снова запустить наш ежегодный конкурс, несмотря на сложившуюся ситуацию. Этот проект – прекрасная возможность привлечь жителей нашего района к участию в благоустройстве территорий своих дворов и отвлечь от большого потока информации о вирусе. Естественно, мы просим их соблюдать все меры предосторожности. Мы будем всеми доступными способами помогать активным жителям, поощряя их инициативу и желание, выделяя гранты и награждая ценными призами победителей", - отметил Леонид Гойхман.