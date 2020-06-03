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Политика

Депутат ЗС НО передал жителям Канавинского района гранты под благоустройство

04 июня 2020 11:21  [56] Политика

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Леонид Гойхман передал жителям Канавинского района гранты на реализацию своих идей по благоустройству придомовых территорий 3 июня 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Конкурс "Канавино – Благоустройство" инициирован Леонидом Гойхманом в рамках проекта "Канавино – Сердце города!". Он реализуется уже на протяжении 4-х лет. Его цель – создание условий для реализации творческого и профессионального потенциала жителей района, а также благоустройство придомовых территорий.

В мае Леонид Гойхман и председатели ТОСов выбрали грантообладателей – участников конкурса. Ими стали 14 жителей. В течение лета инициативы должны быть реализованы, а ближе к осени – будут подведены итоги и определены победители, которые получат ценные призы.

"Мы очень хотим сохранить традицию, поэтому решили снова запустить наш ежегодный конкурс, несмотря на сложившуюся ситуацию. Этот проект – прекрасная возможность привлечь жителей нашего района к участию в благоустройстве территорий своих дворов и отвлечь от большого потока информации о вирусе. Естественно, мы просим их соблюдать все меры предосторожности. Мы будем всеми доступными способами помогать активным жителям, поощряя их инициативу и желание, выделяя гранты и награждая ценными призами победителей", - отметил Леонид Гойхман.

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