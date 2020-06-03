"Ростелеком" запустил пилотный проект умного магазина в торговой сети Бизнес

Фото: Ростелеком

"Ростелеком" запустил пилотный проект умного магазина в торговой сети. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Пилотный проект реализуется в торговой сети "Гулливер" в Ульяновске. Решение умного магазина внедряется на основе продукта Retail Hub, предназначенного для автоматизации бизнес-процессов и повышения качества обслуживания покупателей.

Разработанный в "Ростелекоме" Retail Hub - это многофункциональное решение для предприятий розничной торговли, которое позволяет организовать новые современные подходы к обслуживанию посетителей торговых точек. На первом этапе пилотный проект запущен в двух магазинах. В торговых точках внедрены электронные ценники (по 7 000 единиц в каждом магазине), на входе и на кассах установлено по три камеры для контроля очередей и подсчета трафика и три больших экрана на основном маршруте покупателей в торговом зале — на них отображается информация о самых привлекательных товарах и размещается рекламно-информационный контент самой торговой сети.

Решение построено на базе платформ "Видеонаблюдение", "Ростелеком. Экраны", "Электронные ценники" и программного продукта для динамического ценообразования (ДЦО) с применением алгоритмов и возможностей искусственного интеллекта.

В результате внедрения продукта Retail Hub торговая сеть получает возможность управлять сменой информации на электронных дисплеях (платформа ESL) и ценообразованием в магазине (ДЦО), а также в онлайн-режиме фокусировать внимание покупателей на сезонных товарах и привлекательных ценовых предложениях (платформа "Ростелеком. Экраны"), расширяя тем самым ассортимент покупок и увеличивая средний чек.

Внедрение такого комплексного продукта позволяет предприятию розничной торговли получить прямую финансовую выгоду. Торговый оборот и финансовый показатель, который отражает уровень дохода от суммы общей реализации товаров (front margin), вырастут минимум на 3 % и 1% соответственно.

"От совместного проекта с "Ростелекомом" мы ожидаем, в первую очередь, оптимизации рабочего времени сотрудников и процессов внутри магазина, как следствие, повысится уровень сервиса обслуживания покупателей", - сказал руководитель отдела ценообразования ТС "Гулливер" Андрей Митин.

"Надеемся, проект также поможет нам сгенерировать дополнительный трафик, что будет способствовать приросту прибыли - покупатель оценит более комфортные условия совершения покупки, снизится вероятность путаницы в идентификации бумажного ценника и товара на полке. "Ростелеком. Экраны" в настоящее время запущен в двух тестовых магазинах, в планах - развивать проект на всю сеть", - добавил он.

"Мы разработали решение, объединяющее платформу "Электронных ценников" с системой динамического ценообразования, которая позволяет рассчитывать оптимальную цену на товары, используя более 2 000 входных параметров и сложные математические алгоритмы, и другими платформами "Ростелекома". Такое решение получило название Retail Hub", - пояснил директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента "Ростелекома" Денис Рябченков.

"Благодаря Retail Hub, помимо автоматизации внутренних процессов предприятий розничной торговли, расширяются возможности маркетинга, — внимание клиента на товары фокусируется без привлечения персонала магазина. Также повышается эффективность внутренних процессов, а следовательно, сотрудники могут сосредоточиться на работе с покупателями", - рассказал специалист.

Видеонаблюдение от "Ростелекома" позволяет осуществлять съемку даже в темноте, записывать звук (при наличии микрофона), а также индивидуально настраивать сценарии видеоаналитики. Управлять услугой можно в личном кабинете, записи с камер видеонаблюдения доступны в режиме реального времени с любого устройства: смартфона, планшета, компьютера.

Платформа "Ростелеком. Экраны" предназначена для создания и интеллектуального управления сети рекламно-информационных экранов. Для информирования посетителей о продуктах и услугах, текущих акциях и специальных предложениях. Система позволяет таргетировать рекламу на видеопанелях (умная реклама), а также анализировать эффективность акций и проигрываемого контента. "Ростелеком. Экраны" дает возможность получать дополнительный доход от продажи рекламы внешних рекламодателей, повысить ARPU и уровень обслуживания посетителей.

"Электронные ценники" — устройства, созданные для замены и/или дополнения классических бумажных ценников, они отображают информацию о товаре на дисплее в режиме онлайн (артикул, цена, скидка, состав и прочее). Система позволяет автоматизировано управлять всеми ценниками в одном магазине. Основными преимуществами услуги "Электронные ценники" являются оптимизация операционных расходов, возможность динамического управления ценами и минимизация ошибок.