Деревянный дом вновь сгорел в центре Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Деревянный дом вновь сгорел в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар произошел в ночь на 4 июня. Сгорел дом по адресу: ул.Гоголя, 31. В результате пожара обгорели стены и чердачное помещение дома на общей площади 300 кв.м.

Дом расселенный. По виду, он был построен в 20-30 годы XX века, барачного типа, но он находится в непосредственной близости от объектов культурного наследия.

Фото: ул.Гоголя, 31 (до пожара)

Это здание не обладает историко-культурной ценностью. Тем не менее, это уже четвертый по счету дом, который горит в Нижнем Новгороде за последние два месяца.

В частности, 25 мая произошел пожар по адресу: ул.М.Ямская, 19. Эксперт министерства культуры РФ Анна Давыдова пояснила, что этот дом был все же выявленным объектом культурного наследия - "Жилой дом" (Дом жилой И.И. Пименова), на который получена положительная историко-культурная экспертиза о необходимости включения его в реестр объектов культурного наследия как муниципального памятника. Муниципалитет отказался давать согласие на присвоение этому дому такого статуса.

Фото: из соцсети Facebook, Анна Давыдова, ул.М.Ямская, 19

"Постановление о включении в Реестр зависло. Но это не означает, что на дом не распространяется госохрана. Его поджог - уголовное преступление по статье 243 УК РФ", - напомнила она.

Кроме того, 28 апреля произошел пожар по адресам: ул.Шевченко, 17 и ул.Шевченко, 13.

Фото: из соцсети Facebook, Анна Давыдова, ул.Шевченко, 17

"Градозащитники требуют от нижегородских властей провести всестороннее расследование факта поджога и нанесения серьезного ущерба памятнику архитектуры и ценному объекту деревянного зодчества на Шевченко, 13 Шевченко, 17! Правительству Нижегородской области способствовать возбуждению уголовного дела и наказанию виновных! От муниципалитета найти средства и законсервировать сгоревшие дома для последующей их реставрации", - заявила она от имени нижегородского градозащитного сообщества.

"По фактам пожаров на Шевченко и Малой Ямской управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области направлены заявления в отдел полиции №5 о проведении проверки на предмет наличия признаков умышленного повреждения объектов культурного наследия", - сказала Анна Давыдова со ссылкой на руководителя управления Григория Меламеда.