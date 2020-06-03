Сеть частных домов престарелых «Забота и уход»

На сегодняшний день, многие молодые люди в связи с тем, что постоянно работают, подумывают о том, как бы помочь своим пожилым родителям. Одним из вариантов, чтобы тех не оставлять самих дома или же не переживать за них, пока находитесь на работе, является передать в руки специалистов, которые знают все о том, как грамотно ухаживать за пожилыми. На помощь приходит следующая ссылка: https://www.dom-prestarelyh.com/, где сеть частных домов престарелых «Забота и уход» предлагает отличные условия для подобного.

Что же предлагает сеть домов престарелых «Забота и уход»?

Именно в Москве, можно без проблем воспользоваться услугами одним из пяти филиалов. Кроме того, любой пансионат является коммерческим. Они все рассчитаны исключительно на пожилых людей. Среди преимуществ, которые следует выделить, важно отметить такие:

• Комфортабельность в условиях проживания;

• Качественное предоставление всех услуг;

• Постоянное направление на оздоровительные процедуры;

• Круглосуточный уход за каждым человеком;

• Присутствие медсестры на протяжении всего времени.

Есть также профессиональные сиделки, которые являются компетентными врачами, знают, как ухаживать и могут найти индивидуальный подход к человеку. В домах престарелых сети филиалов «Забота и уход» можно обратиться и к терапевтам, медсестрам, психотерапевтам и даже опытным психологом. Все эти медицинские специалисты готовы прийти на помощь и сделать всевозможное для улучшения самочувствия пациента.

Лицензия, которая дает возможность осуществлять такую деятельность

Естественно, что в каждом из подобных заведений должны быть какие-то разрешительные документы. Одним из таких является лицензия, которая подтверждена в соответствии с законодательством. Так, персонал работает на законных основания, создает оптимальные условия для тех, кто кратковременно или долговременно пребывает в заведении и способен предоставить квалифицированную помощь в различных нестандартных ситуациях. Теперь, маломобильные люди могут ощутить себя защищенными.

ООО "Медицинский центр "Гиппократ". Лицензия №ЛО-50-01-010637 от 21 февраля 2019 г.

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