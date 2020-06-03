Особенности и преимущества инфракрасного теплого пола

Для обогрева помещений придумано множество различных технологий. Одной из перспективных, набирающих популярность, технологий является инфракрасный теплый пол. Он создается на основе специальной пленки, которая вырабатывает тепло. Ее можно использовать в помещениях разного типа, на различных объектах. Эта технология нашла применение в загородных домах и городских квартирах, ванных и детских, спальных и гостиных комнатах.

Преимущества

Современные инфракрасные нагревательные пленки третьего поколения обладают высокой износостойкостью, надежностью и безопасностью. Она создается толщиной 0,37-0,5 мм, что исключает перегрев системы. Инфракрасный теплый пол можно устраивать под различные напольные покрытия. Например, разные виды плитки, ламината и линолеума.

Безопасность технологии заключается в использовании восьми защитных слоев. Они защищают ее от влаги, механических повреждений. Они также обеспечивают устойчивость к высоким температурам. Надежность подтверждается гарантиями производителя. На инфракрасные теплые полы предоставляются гарантийные обязательства до 15 лет, а их срок службы достигает 50 лет. Систему можно использовать уже спустя 1-2 дня после монтажа. Она работает от централизованной сети электропитания 220 В.

Основными достоинствами инфракрасного теплого пола являются такие, как:

высокий коэффициент полезного действия, более 90% электроэнергии превращается в тепло;

экономичность использования, на квадратный метр достаточно потребления 20-60 Ватт электроэнергии;

энергопотребление в 2-3 раза меньше, чем у некоторых других систем, работающих на электроэнергии;

контроль температуры в помещениях осуществляется посредством терморегуляторов;

простой монтаж, выполняется в течение одного дня;

универсальность устройства, монтаж можно выполнить под разные напольные покрытия.

К достоинствам инфракрасного теплого пола также стоит отнести то, что он не сушит воздух и не сжигает кислород, не создает дополнительной циркуляции воздуха. Пленка создается из высокотехнологичных материалов.

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