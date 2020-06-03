Новости партнеров

Особенности и преимущества инфракрасного теплого пола

04 июня 2020 13:13  [63]

Для обогрева помещений придумано множество различных технологий. Одной из перспективных, набирающих популярность, технологий является инфракрасный теплый пол. Он создается на основе специальной пленки, которая вырабатывает тепло. Ее можно использовать в помещениях разного типа, на различных объектах. Эта технология нашла применение в загородных домах и городских квартирах, ванных и детских, спальных и гостиных комнатах.

Преимущества

Современные инфракрасные нагревательные пленки третьего поколения обладают высокой износостойкостью, надежностью и безопасностью. Она создается толщиной 0,37-0,5 мм, что исключает перегрев системы. Инфракрасный теплый пол можно устраивать под различные напольные покрытия. Например, разные виды плитки, ламината и линолеума.

Безопасность технологии заключается в использовании восьми защитных слоев. Они защищают ее от влаги, механических повреждений. Они также обеспечивают устойчивость к высоким температурам. Надежность подтверждается гарантиями производителя. На инфракрасные теплые полы предоставляются гарантийные обязательства до 15 лет, а их срок службы достигает 50 лет. Систему можно использовать уже спустя 1-2 дня после монтажа. Она работает от централизованной сети электропитания 220 В.

Основными достоинствами инфракрасного теплого пола являются такие, как:

  • высокий коэффициент полезного действия, более 90% электроэнергии превращается в тепло;
  • экономичность использования, на квадратный метр достаточно потребления 20-60 Ватт электроэнергии;
  • энергопотребление в 2-3 раза меньше, чем у некоторых других систем, работающих на электроэнергии;
  • контроль температуры в помещениях осуществляется посредством терморегуляторов;
  • простой монтаж, выполняется в течение одного дня;
  • универсальность устройства, монтаж можно выполнить под разные напольные покрытия.

К достоинствам инфракрасного теплого пола также стоит отнести то, что он не сушит воздух и не сжигает кислород, не создает дополнительной циркуляции воздуха. Пленка создается из высокотехнологичных материалов.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph