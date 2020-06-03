Преимущества печи Булерьян и ее особенности

Газ и электричество на постоянной основе дорожает, поэтому многие владельцы частных домов задумываются о печи Бурельян. Данное оборудование представляет собой твердотопливную печь, которая может обогревать пространство по конвекционному типу. Представленная печь визуально очень напоминает буржуйку, но при этом обладает хорошим потенциалом по обогреву помещения. В любом случае, печь булерьян представлена для покупки на специализированном сайте, где установлена весьма нормальная и приемлемая цена, которая порадует даже требовательных клиентов. Ко всему, заказ выполнить очень просто – нужно связаться с менеджером в сети онлайн и обговорить детали покупки.

Что еще необходимо знать про печь и какие ее основные особенности?

Печь Бурельян выполнена в виде стальной бочки с 2-ярусной топкой, которая огибается воздушными трубами. А еще, конструкция предполагает наличие иных традиционных элементов конструкции. Поддон для чистки от золы отсутствует. Высокий КПД обусловлен излучением, конвекцией и тепловой отдачи. По этой причине применение печи очень важно для многих владельцев частных домов.

На какие конкретно плюсы следует обратить особое внимание?

Основные преимущества современной печи Бурельян:

Высокий КПД. Показатель обычно составляет приблизительно 70 процентов. Экономия расхода топлива. Можно отметить простоту установки и эксплуатации печи. Прогрев помещения выполняется в минимальные сроки, благодаря чему в помещении совсем скоро станет тепло. Горячий воздух может поступать в другие помещения через специальные воздухоотводы. Гарантируется равномерность прогрева помещения благодаря конвекции. Длительность горения одного объема загруженного топлива составляет примерно 10 – 12 часов.

Вышеперечисленные преимущества способствуют тому, чтобы печь Бурельян успешно применялась в различных ситуациях. Перед тем, как выбрать такое оборудование, рекомендуется внимательно изучить основные технические характеристики, чтобы делать хорошую покупку.

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