"Транснефть-Верхняя Волга" завершила плановые ремонты на магистральных трубопроводах

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АО "Транснефть-Верхняя Волга" завершило плановые работы на магистральных трубопроводах. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Комплекс технических мероприятий проводился на территориях Московской, Рязанской и Нижегородской областей. Цель – обеспечение бесперебойного функционирования производственных объектов и их экологической безопасности.
В период плановой 60-часовой остановки транспортировки нефтепродуктов по Кольцевому магистральному нефтепродуктопроводу (КМНПП) вокруг Москвы был проведен средний ремонт двух шиберных задвижек и трех узлов запорной арматуры на 114 км и 13 км линейной части.
Кроме того, выполнена замена двух клиновых задвижек на участке магистрального нефтепродуктопровода Рязань – Тула – Орел, а также ремонт задвижек на магистральном нефтепроводе Альметьевск - Горький-2. Работа трубопроводов приостанавливалась на 60 часов.
В ремонтных мероприятиях были задействованы 42 специалиста, использовалось 18 единиц техники.
После завершения плановых работ транспортировка нефти и нефтепродуктов возобновлена по графику и ведется в штатном режиме.
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