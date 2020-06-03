"Транснефть-Верхняя Волга" завершила плановые ремонты на магистральных трубопроводах Общество

Фото: пресс-служба АО "Транснефть-Верхняя Волга"

АО "Транснефть-Верхняя Волга" завершило плановые работы на магистральных трубопроводах. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Комплекс технических мероприятий проводился на территориях Московской, Рязанской и Нижегородской областей. Цель – обеспечение бесперебойного функционирования производственных объектов и их экологической безопасности.

В период плановой 60-часовой остановки транспортировки нефтепродуктов по Кольцевому магистральному нефтепродуктопроводу (КМНПП) вокруг Москвы был проведен средний ремонт двух шиберных задвижек и трех узлов запорной арматуры на 114 км и 13 км линейной части.

Кроме того, выполнена замена двух клиновых задвижек на участке магистрального нефтепродуктопровода Рязань – Тула – Орел, а также ремонт задвижек на магистральном нефтепроводе Альметьевск - Горький-2. Работа трубопроводов приостанавливалась на 60 часов.

В ремонтных мероприятиях были задействованы 42 специалиста, использовалось 18 единиц техники.

После завершения плановых работ транспортировка нефти и нефтепродуктов возобновлена по графику и ведется в штатном режиме.