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Общество

"Транснефть-Верхняя Волга" завершила плановые ремонты на магистральных трубопроводах

04 июня 2020 13:20  [86] Общество

Фото: пресс-служба АО "Транснефть-Верхняя Волга"

АО "Транснефть-Верхняя Волга" завершило плановые работы на магистральных трубопроводах. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Комплекс технических мероприятий проводился на территориях Московской, Рязанской и Нижегородской областей. Цель – обеспечение бесперебойного функционирования производственных объектов и их экологической безопасности.

В период плановой 60-часовой остановки транспортировки нефтепродуктов по Кольцевому магистральному нефтепродуктопроводу (КМНПП) вокруг Москвы был проведен средний ремонт двух шиберных задвижек и трех узлов запорной арматуры на 114 км и 13 км линейной части.

Кроме того, выполнена замена двух клиновых задвижек на участке магистрального нефтепродуктопровода Рязань – Тула – Орел, а также ремонт задвижек на магистральном нефтепроводе Альметьевск - Горький-2. Работа трубопроводов приостанавливалась на 60 часов.

В ремонтных мероприятиях были задействованы 42 специалиста, использовалось 18 единиц техники.

После завершения плановых работ транспортировка нефти и нефтепродуктов возобновлена по графику и ведется в штатном режиме.

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