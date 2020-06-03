"ЕР" вместе с главами регионов будет восстанавливать экономику после пандемии Политика

Фото: Единая Россия

"Единая Россия" вместе с главами регионов будет восстанавливать экономику страны после пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Данная тема обсуждалась на онлайн-совещании секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака с губернаторами, возглавляющими региональные отделения партии, которое прошло 3 июня 2020 года.

Ранее "Единая Россия" представила правительству более 300 предложений в общенациональный план по восстановлению экономики. Андрей Турчак предложил перевести ее работу на постоянную основу. В общенациональный план, по словам секретаря генсовета партии, вошли инициативы "Единой России" о продлении выплат пособий по безработице на три месяца, упрощении отчетности для малого и среднего предпринимательства, а также ряд других предложений - особенно значимых в сложившихся условиях.

Группа будет работать по нескольким основным направлениям - социальная политика, занятость населения, развитие предпринимательства, малый и средний бизнес, инфраструктура, цифровизация.

Губернаторы, возглавляющие региональные отделения партии, высказали дополнительные предложения по восстановлению экономики.

Напомним, на совещании было принято решение, что курировать рабочую группу генерального совета "Единой России" по формированию предложений в общенациональный план восстановления российской экономики будет секретарь регионального отделения партии, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глеб Никитин заявил, что общенациональный план является "живым документом, который постоянно нужно корректировать", и призвал продолжить работу над внесением предложений.

"Сегодня на совещании мы с губернаторами поделились предложениями, впечатлениями, что происходит в экономике регионов, как этот план нам позволит выйти из ограничительных мероприятий, из последствий пандемии с наименьшими потерями. От нашего региона мы направили более 20 предложений. В их числе, как общенациональные мероприятия, так и секторальные меры. Мы готовы делиться собственным опытом, потому что часть этих предложений носит региональный характер, которыми субъекты РФ могли бы обмениваться", - сказал глава региона.

Среди предложений от Нижегородской области Глеб Никитин отметил финансирование программы "Школьный автобус", которое поддержано правительством. Также губернатор Нижегородской области сообщил, регион готов первым реализовать меры поддержки внутреннего туризма, обозначенные в общенациональном плане.