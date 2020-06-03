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Общество

Талантливые школьники Нижегородской области будут бесплатно учиться в "Ростелеком. Лицее"

04 июня 2020 15:20  [83] Общество

"Ростелеком" выступил партнером научного общества учащихся (НОУ) "Эврика" и проекта "Путевка в жизнь" для старшеклассников Нижегородской области. Более ста юных исследователей, работы которых признаны лучшими, получили сертификаты на бесплатный доступ к образовательному порталу "Ростелеком. Лицей", рассказали в пресс-службе ПАО "Ростелеком".

В течение учебного года около полутора тысяч старшеклассников из городов и сёл Нижегородского региона готовили проекты по естественно-научным, техническим, культурологическим и социальным направлениям. Работы оценивало жюри, в состав которого вошли преподаватели ведущих нижегородских вузов, а также представители "Ростелекома" и других крупнейших предприятий региона.

"Ростелеком. Лицей" – прекрасный шанс для дополнительного самообразования. Один из моих любимых предметов – математика. Видеоуроки и тесты по этому предмету помогут мне подготовиться к новому учебному году", - поделилась мнением ученица школы № 19 г.Ворсма, призер конкурса "Моя путевка в жизнь" Анастасия Миронова.

"Наша компания традиционно поддерживает талантливую молодежь. Увлеченные наукой ребята всегда стремятся получать новые знания. Победителям и призерам конкурсов мы предоставили возможность дистанционно учиться у лучших преподавателей страны и расширять свой кругозор", - отметил директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" Дмитрий Сыров.

Платформа онлайн-образования "Ростелеком. Лицей" создана специально для школьников 1-11 классов. Они могут самостоятельно изучать школьную программу и готовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Видеоуроки, конспекты и интерактивные тренажеры помогут учащимся получить теоретические знания и отработать практические навыки. Подробнее о сервисе можно узнать на сайте.

СПРАВКА:

Научное общество учащихся "Эврика" — объединение старшеклассников, увлеченных исследованиями в различных сферах. Работы школьники готовят совместно с преподавателями ведущих региональных вузов.

Проект "Путевка в жизнь" реализуют Торгово-промышленная палата региона и Нижегородский институт развития образования при участии министерства образования Нижегородской области и национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского.

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