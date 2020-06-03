"Наша Победа" обратится к TV с просьбой рассказать о претендентах на звание "Город трудовой доблести" Общество

Оргкомитет "Наша Победа" партии "Единая Россия" обратится к федеральным телеканалам с просьбой рассказать о претендентах на звание "Город трудовой доблести". Об этом сообщает пресс-служба партии.

Такое предложение прозвучало в рамках селекторного совещания оргкомитета "Наша Победа". С инициативой выступил советник генерального директора завода "Красное Сормово", долгие годы руководивший легендарным предприятием, Герой Труда РФ Николай Жарков.

"Мы помним о подвиге горьковчан, но считаю важным, чтобы о нем знала вся страна. Я предлагаю обратить на это внимание и поспособствовать тому, чтобы у наших телеканалов, вещающих на всю страну, нашлось время для этого в познавательных программах и в новостях. Считаю нужным, чтобы информация о городах, ковавших победу в тылу, появилась на российском телевидении. Это действительно важно: понять, что Победа – это не только 40 фронтов, а это вся страна и все люди, воевавшие и работавшие ради одной общей цели", - сказал Николай Жарков.

Участники онлайн-встречи поддержали инициативу.

Всего в проекте участвуют 20 городов. Наибольшее количество подписей за присвоение почетного звания собрано в Нижнем Новгороде (741 643), Самаре (501 636), Челябинске (239 742), Саратове (125 259), Перми (117 155) и Ижевске (более 100 000).

Напомним, сбор подписей за присвоение Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" стартовал 1 февраля. На данный момент ходатайство о присвоении городу почетного звания направлено в адрес президента России Владимира Путина. Сбор подписей будет проходить вплоть до присвоения Нижнему Новгороду заслуженного звания. Те, кто еще не успел поддержать инициативу, могут сделать это, пройдя простую процедуру регистрации на сайте "ЗаНижний.РФ".

Также в регионе в рамках общественной инициативы по присвоению Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" проходит онлайн-акция "Бессмертный подвиг". Нижегородцы могут увековечить подвиг своих родных, ковавших Великую Победу в тылу - на предприятиях, в конструкторских бюро, колхозах и совхозах Горьковской области.

Решение о запуске акции принято организационным комитетом, который был создан по инициативе Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия".

"Акция "Бессмертный подвиг" - это возможность почтить память тех, кто в тяжелейших условиях ковал Великую Победу в тылу. Вся Горьковская область тогда работала на фронт, обеспечивая его всем необходимым. На заводах выпускали новейшую военную технику, в деревнях и селах трудились люди, чтобы вырастить достойный урожай. Такие проекты как "Бессмертный подвиг" сегодня крайне важны, ведь они помогают поддерживать связь между поколениями, сохранять и защищать историческую память", - сказал секретарь НРО партии "Единая Россия", губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По итогам акции из фотографий составят масштабное панно с изображениями героев тыла в форме легендарной "полуторки", которое в дальнейшем будет размещено на территории Нижегородского кремля.