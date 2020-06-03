Голосование по выбору территорий для благоустройства в Нижегородской области стартует 23 июня Общество

Фото: с сайта golosza.ru

Рейтинговое голосование по выбору территорий для благоустройства в Нижегородской области пройдет в режиме онлайн с 23 июня по 6 июля 2020 года. Отдать свои голоса на нижегородцы смогут портале. Речь идет о парках и скверах, которые приведут в порядок в 2021 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", пояснили в пресс-службе правительства региона.

"Сохраняется и функция выбора функциональных зон, которые должны появиться, например, в парке или сквере. Опыт прошлого года показал, что такой формат очень удобен и помогает муниципалитетам и жителям эффективно взаимодействовать, находить общий язык. И на общественных обсуждениях проектанты уже представляют концепцию, максимально отвечающую запросам жителей", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В прошлом году голосование за объекты благоустройства проходило в октябре, в 2020-м мы проводим его летом. Это позволит муниципалитетам скорее приступить к разработке концепций и, как следствие, в 2021 году начать работы на объектах значительно раньше", - отметил глава региона.

Принять участие в голосовании смогут граждане России в возрасте от 14 лет, живущие на территории муниципального образования, в котором оно проводится. Итоги будут опубликованы на сайте 7 июля 2020 года.

В этом году в регионе планируется благоустроить более 100 общественных пространств. На эти цели направят 1,2 млрд рублей.

В 2019 году было благоустроено 100 общественных пространств и 382 дворовые территории на общую сумму 1,5 млрд рублей.