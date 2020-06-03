Банк "Открытие" интегрировал интернет-банк "Бизнес-Портал" с онлайн-бухгалтерией "Эльба" Бизнес

Банк Открытие интегрировал интернет-банк Бизнес-Портал с онлайн-бухгалтерией Эльба

Банк "Открытие" интегрировал интернет-банк для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей "Бизнес-Портал" с системой электронного бухгалтерского сервиса "Эльба" компании "СКБ-Контур". Об этом сообщает пресс-служба банка.

В пресс-службе пояснили, что интеграция позволяет автоматизировать обмен данными между банком и учетными системами пользователей бухгалтерских сервисов. Обмен происходит с помощью технологии OpenAPI "Открытия" — защищенному каналу обмена данными между банком и сервисами, в которых работает клиент. В результате клиент — юридическое лицо может одновременно работать в своей учетной системе и видеть все движения по расчетному счету. Бухгалтер в системе учета создает платежный документ, нажимает кнопку "Оплатить через банк "Открытие". Клиенту остается только подписать "платежку".

Сервис позволяет клиентам "Открытия" сдавать декларации УСН и оплачивать налоги, получать письма и требования от ФНС, сверяться с налоговой и пользоваться другими инструментами. Формирование документов происходит автоматически на основе выписки по расчетному счету. Сервис дает возможность предпринимателям значительно упростить бизнес-процессы и экономить на услугах внешнего бухгалтера или аутсорсинговой компании.

"Мы рады предложить нашим клиентам новый удобный сервис, который облегчит работу руководителю и бухгалтеру, избавит от рутинных операций и застрахует от ошибок. Облачные сервисы для бухгалтерии обладают рядом плюсов: у них низкие тарифы по сравнению с покупкой программного софта, который требуется устанавливать и настраивать на своем компьютере, есть автоматическое обновление, консультационная экспертная поддержка, а работа возможна с любого портативного устройства", - комментирует начальник отдела цифровых продуктов и сервисов банка "Открытие" Юрий Атрощенко.

"Благодаря технологии OpenAPI банка предприниматели могут больше не тратить время на ручной перенос данных между банком и сервисом, все происходит автоматически. Мы очень ценим время предпринимателей, поэтому также предоставляем возможность подписания платежных поручений прямо в интерфейсе онлайн сервисов, интегрированных с банком "Открытие", - поясняет он.

"Онлайн-бухгалтерия - востребованный сервис среди клиентов интернет-банков. Современные банки перестают быть узкопрофильными площадками с платежной функциональностью. Банк становится экосистемой, которая предлагает своим пользователям широкий выбор полезных сервисов для бизнеса, и чем больше возможностей есть у клиента, тем он лояльнее к банку", - сказал руководитель направления работы с банками СКБ Контур Евгений Иванченко.

Онлайн-сервис "Эльба" существует на рынке уже 10 лет, им воспользовались более 600 тысяч предпринимателей. Поддержку обеспечивает команда сервиса, которая отслеживает и учитывает все изменения в законодательстве.