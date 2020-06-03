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Происшествия

Полицейский из Нижегородской области подозревается в смертельном ДТП в нетрезвом состоянии

04 июня 2020 17:24  [62] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

В Краснобаковском районе полицейский подозревается в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области. Следователи разместили видео произошедшего.

По версии следствия, вечером 1 июня этого года сотрудник МВД в состоянии опьянения ехал на автомобиле Lada Granta. Проезжая по ул. Березовской р.п. Ветлужский Краснобаковского района, он совершил выезд на обочину и наехал на пешехода, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшая 40-летняя женщина была доставлена в больницу, но не выжила.

Подозреваемый задержан и арестован.

По информации ГУ МВД России по Нижегородской области, он уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается.

Уголовное дело возбуждено по п.п. "а, б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека, совершенного лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения).

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