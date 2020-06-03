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Общество

Телевещание будет вестись с перебоями в Нижегородской области 8 июня

05 июня 2020 09:39  [274] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Телевещание будет вестись с перебоями в Нижегородской области 8 июня. Об этом сообщает филиал ФГУП "РТРС".

Отключения связаны с профилактическими работами на радиотелевизионных станциях филиала РТРС "Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр".
Речь идет о перебоях в вещании первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ), аналоговых телеканалов и ряда радиостанций.

Также в указанную дату отключения трансляции ЦЭТВ ожидаются на радиотелевизионных станциях "Павлово", "Арзамас", "Саров", "Виля" (Выкса), "Ковернино", "Красные Баки", "Лукоянов", "Сергач" и "Шахунья". Кроме того, утром 8 июня в некоторых районах области будет недоступен сигнал аналогового канала ННТВ и ряда радиостанций.

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