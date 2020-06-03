Глеб Никитин пообщался с инфицированной COVID-19 уборщицей больницы Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пообщался с инфицированной COVID-19 уборщицей одной из нижегородских больниц. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

О ее просьбе о помощи глава региона узнал во время посещения регионального волонтерского штаба Всероссийской акции "МыВместе". Там Глеб Никитин попробовал себя в роли волонтера и позвонил женщине, которая попросила, чтобы волонтеры доставили продукты и медикаменты, так как сама сейчас находится на изоляции с диагнозом COVID-19.

"Понял, как важно для людей общение в такой сложной ситуации. Женщина рассказала, что муж у нее сейчас также с диагнозом COVID-19 находится на аппарате ИВЛ. Призналась, что они недооценили опасность заболевания. Говорила со слезами в голосе. Сейчас хочет как можно больше времени провести дома и даже после выздоровления еще побыть на больничном. Дал поручение своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову помочь в этом вопросе. Рассказал ей также про то, что в регионе утверждены доплаты для технических сотрудников медицинских учреждений, в частности, для уборщиц. Еще раз убедился в том, что мы приняли важное решение. Действительно, такие категории сотрудников подвергаются немалому риску. Надеюсь, что у нее и у ее супруга все будет хорошо", - приводит пресс-служба слова Глеба Никитина.

По поручению губернатора Давид Мелик-Гусейнов связался с женщиной, которая оставила заявку на волонтерскую помощь.

"Очень хорошо пообщались. У людей возникают вопросы, ответы на которые порой лучше искать вместе. Действительно, после выздоровления нижегородке лучше побыть на больничном. Обсудили ход ее лечения и лечения ее мужа. Рассказал о том, на какие выплаты и с какого времени он сможет рассчитывать. Будем на связи!", - сказал Давид Мелик-Гусейнов.