Нижегородцы в ночь с 5 на 6 июня смогут наблюдать полутеневое затмение Луны Общество

Фото: с сайта московского планетария

Жители Нижегородской области в ночь с 5 на 6 июня смогут наблюдать полутеневое затмение Луны. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

Полутеневое затмение Луны начнется 5 июня в 20:46 мск, максимальной фазы оно достигнет к 22:25 и закончится в 00:04 6 июня.

Половина Луны погрузится лишь в полутень Земли, поэтому не приобретет красноватый оттенок. При условии благоприятной погоды, в оптические приборы можно будет наблюдать небольшое потемнение нижнего (южного) края лунного диска.

Затмение будет видно и в условиях мегаполиса, поэтому нет необходимости уезжать от городских огней. Главное чтобы была безоблачная погода и открытая местность над юго-восточным горизонтом. Это полутеневое затмение Луны можно наблюдать только вооруженным глазом, особенно вблизи максимальной фазы затмения (22:10 мск). Если смотреть в бинокль или небольшой телескоп, с трудом, но все же можно заметить небольшое потемнение южного диска Луны.

Лунные затмения происходят в полнолуние, когда Земля оказывается на одной линии между Солнцем и Луной, последняя при этом заходит в конус тени Земли и приобретает красноватый оттенок. Однако у Земли есть еще и «полутень», в которую и Луна будет заходить четыре раза в течение 2020 года. Такие лунные затмения называются полутеневыми.

Первое из четырех полутеневых лунных затмений 2020 года россияне уже наблюдали 10 января. Второе увидят вечером 5 июня. Следующее, третье полутеневое затмение Луны, состоится 5 июля 2020 года. Оно будет иметь очень малую полутеневую фазу (0,355).