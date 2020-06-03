Какие работы входят в замену сцепления

Сцепление – важный узел в конструкции автомобиля, испытывающий серьезные нагрузки, сокращающие его ресурс. Досрочно замена сцепления может понадобиться по причине аварии, агрессивного вождения и передвижения по плохим дорогам.

Особенности работ

Процедура по обновлению узла сцепления состоит из нескольких этапов.

Диагностика. Определить необходимость установки нового узла позволяет ручная и компьютерная проверка. Проводимые в автосервисе мероприятия предполагают проведение тест-драйва, если машина находится на ходу, проверку узлов, из-за которых может возникнуть дефект в системе сцепления. Осмотр с использованием компьютерных средств предполагает считывание сведений с управляющего блока, фиксирующего отклонения от нормы.

Установка нового узла. После определения причины неисправности и принятия решения о необходимости поменять сцепление используются профессиональные инструменты и оборудование.

Для узла сцепления производители редко указывают срок, на который рассчитан рабочий ресурс детали. Привести общие данные по параметру непросто, так как на износ сцепления оказывает значительное влияние условия эксплуатации – по разным машинам цифры могут значительно отличаться в зависимости от того, насколько бережно используется автомобиль.

Основные признаки, указывающие на дефекты сцепления и необходимость выполнить его замену, следующие:

пробуксовка при передаче момента вращения;

авто медленно разгоняется, ему требуется значительное усилие при разгоне на подъем;

повышается свободный ход сцепления;

появляется нетипичный запах гари при наборе оборотов;

появление стука, вибраций в области узла, нехарактерные звуки.

Как правило, в сцеплении меняются диски. Ресурс этого элемента определяется маркой машины (у российских авто он меньше) либо особенностями ее эксплуатации – постоянный резкий старт, пробуксовывание ускоряют износ дисков сцепления. Ориентировочно деталь рассчитана на 60-120 тыс. км пробега.

Кроме пробуксовки в числе частых дефектов системы сцепления отмечается неполное выключение. Для устранения неисправности требуется регулировка узла, проверка гидропривода. Когда эти операции не приносят ощутимого эффекта, тогда выполняется прокачка сцепления. В качестве крайних мер узел разбирается либо меняется на новый.

В автомобилях, пробег которых превысил отметку в 100 тыс. км, более рациональным решением будет заменить узел сцепления полностью, чем выполнять его ремонт либо менять отдельные элементы. Износу подвержены все детали, замена одного элемента может спровоцировать несинхронную работу и повторное обращение в автосервис в ближайшее время.

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