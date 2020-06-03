Аромат Estee от Estee Lauder - покоряя женские сердца

Духи Estee Lauder Estee https://www.butik-aromata.ru/product_1690.html – роскошный женский аромат, созданный американским парфюмерным брендом в 1968 году. Он покорил женские сердца своим пышным цветочным букетом, пышущим прохладой и легкостью. Над его букетом работали парфюмеры Бетти Буссе и Бернард Шант. В то время альдегиды были на пике популярности, ведь они делали звучание многогранным и придавали бесконечный объем. Сама композиция была собрана в духе старой парфюмерной школы, а потому особенно ценна среди коллекционеров. Однако созданию этого творения предшествовала долгая история становления бренда.

Косметическая империя Эсте Лаудер

Основательница торговой марки Джозефин Эстер Ментцер родилась в Нью-Йорке в состоятельной семье. Благодаря дяде химику Джону Шотцу девушка увлеклась изготовлением кремов. Они готовились на кухне в кастрюлях, совершенствовались до тех пор, пока не настало время явить продукт миру. Маркетинг был сильной стороной Лаудер. Она не упускала возможности заманить клиентов бесплатными пробниками крема, пудры или помады при покупке. Охотно раздаривала продукцию знаменитостям. К началу 1950 года ее бренд был известен на всю Америку.

Когда дошло дело до парфюмерии, Лаудер решила заявить о себе дерзко, решительно и с размахом. В 1953 году, будучи в одном из крупных парижских универмагов, она достала из сумочки большой флакон ее первых духов, с силой бросив его на пол. Помещение заполнилось утонченным флером, который привлек внимание не только посетителей, но и прессы. Это был аромат Youth-Dew. С тех пор ее духи стали популярны не только на родине, но и по всей Европе. Композиция Estee Lauder Estee появилась значительно позже, но она не уступала шармом и женственностью первым творениям.

Пирамидка духов Estee Lauder Estee

Вершина букета стартует альдегидами, сливочными туберозами и лилиями, осыпанными пряным кориандром и дополненными сочными персиками, малиной и лимонными корками. Сердце обретает медовые ноты, утопающие в букете из роз, ландышей, жасмина и гвоздик. Следом ощущается томная сладость ирисов с легкой горчинкой корешков, которую в базе подхватывает дубовый мох и кедр. Под занавес слышны бальзамические оттенки сандала и стиракса.

Духи Estee Lauder Estee – пожалуй, безупречное ретро творение, которое идеально подойдет для холодного времени года или вечернего променада. Купить их мы рекомендуем всем, кто любит винтажные звучания и коллекционирует их. В облачке такого парфюма женщина может ощутить себя королевой!

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