Лепнина из полиуретана от компании "Перфект" - качество, надежность и долговечность

Компания «Перфект» на рынке уже 27 лет. За это время она зарекомендовала себя как один из ведущих мировых производителей лепнины, в которой балансирует оптимальное соотношение цены и качества.

Производство компании находится в Китае, что говорит о бюджетности и доступности любого элемента из коллекций.

Мы являемся официальным представителем бренда «Перфект» с 2005 года, поэтому успели детально изучить спрос потребителей и многие предложения рынка. С уверенностью можем заметить, что «китайское – не значит плохое».

Особенности лепнины

Компания «Перфект» занимается изготовлением и поставкой декоративных товаров из ударопрочных полимеров, однако основное производство занимает лепнина из полиуретана . Являясь одним из крупных производителей и поставщиков, бренд успешно закрепляет лидирующую позицию в данной отрасли.

Преимущества полиуретановой лепнины Perfect:

Более 1250 наименований лепнины для декора;

Низкие цены и значительная экономия, по сравнению с использованием гипса, бетона или дерева;

Легкость и хорошая плотность изделий;

Запахи не впитываются, поэтому можно использовать для декора интерьера;

Легкое стыкование даже на большой длине, при этом швы не расходятся и не лопаются;

Устойчивость к влаге (отлично подходит для ванной комнаты);

Идеальный внешний вид надолго;

Не дает желтизну с течением времени;

Есть возможность окрашивания любой краской и обработки защитными материалами;

Простата монтажа.

Плотность лепнины из полиуретана Перфект идентична более дорогим аналогам и соответствует всем мировым стандартам данной продукции. Экологичность подтверждается сертификатами качества, а четкость рисунка и линий находится на высоком уровне. Безопасность используемых материалов для окружающей среды и человека подтверждается сертификатами CFC FREE.

Основным направлением деятельности компании является производство декоративных материалов для внутренней отделки дома или квартиры. Сюда входят различные плинтуса, кронштейны, колонны, розетки, пилястры, ниши и мелкие украшения. Большое разнообразие коллекций позволяет подобрать лепнину из полиуретана под любой стиль. В каталоге сайта все товары компании размещены по категориям, что помогает быстро найти интересующую вещь.

Продукция компании представлена во многих странах Европы. На территории России, Перфект экспортируется во все регионы, доставляя потребителям качество и надежность на ряду с великолепием форм и вариаций исполнения.

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