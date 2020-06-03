Лицевой счет отражает информацию о расчетных операциях с конкретным клиентом.
Для ведения и учета расчетов с клиентом в финансовых учреждениях и других организациях всегда открывается лицевой счет. Его особенности описаны здесь https://finanso.com/ru/blog/wiki/chto-takoe-licevoi-schet/.
Следует понимать, что лицевой счет относится к средствам аналитического учета. Ему присваивается специальный номер. Он представляется собой уникальную комбинацию цифр. Лицевой счет обязательно присваивается клиенту при его регистрации в реестре финансового учреждения.
Примеры лицевых счетов:
Лицевой счет в банке отличается от расчетного счета тем, что лицевые счета открываются для физических лиц. Исключением иногда являются бюджетные организации. Банковские учреждения используют лицевыми счета физических лиц, чтобы вести учет по различным параметрам, к примеру, для отслеживания:
Информация, которая содержится в лицевом счете строго конфиденциальная и не подлежит разглашению. За это ответственность несет банк.
Лицевой счет сотрудника обязательно открывается на предприятии или в компании. Ведет его ответственный сотрудник бухгалтерии. На лицевом счете работника отражаются начисления по заработной плате и удержания с нее. Все записи выполняются на основании первичных документов. Лицевые счета необходимы для того, чтобы подтвердить трудовую деятельность работника.
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