Лицевой счет

Лицевой счет отражает информацию о расчетных операциях с конкретным клиентом.

Для ведения и учета расчетов с клиентом в финансовых учреждениях и других организациях всегда открывается лицевой счет. Его особенности описаны здесь https://finanso.com/ru/blog/wiki/chto-takoe-licevoi-schet/.

Следует понимать, что лицевой счет относится к средствам аналитического учета. Ему присваивается специальный номер. Он представляется собой уникальную комбинацию цифр. Лицевой счет обязательно присваивается клиенту при его регистрации в реестре финансового учреждения.

Примеры лицевых счетов:

У налогоплательщиков в лицевом счете содержится информация по начислениям с заработной платы и прочим выплатам. Все операции выполняются по специальной классификации. По каждой статье присваивается уникальный код. Для налоговой службы лицевой счет - возможность вести аналитику по уплате налоговых сборов.

В лицевом счете Пенсионного фонда содержатся сведения о поступлении пенсионных взносов и прочая идентификационная информация.

Коммунальные службы открывают лицевые счета на обслуживаемые объекты недвижимости. В них отражается разнообразная информация: учет коммунальных платежей, квартирная плата и пр. Также в бухгалтерии коммунальной службы открывается лицевой счет на владельца жилья для ведения аналитического учета.

Лицевой счет в банке отличается от расчетного счета тем, что лицевые счета открываются для физических лиц. Исключением иногда являются бюджетные организации. Банковские учреждения используют лицевыми счета физических лиц, чтобы вести учет по различным параметрам, к примеру, для отслеживания:

Перемещения денег по вкладам.

Начисленных процентов.

Расчетов по кредитному договору.

Информация, которая содержится в лицевом счете строго конфиденциальная и не подлежит разглашению. За это ответственность несет банк.

Лицевой счет сотрудника обязательно открывается на предприятии или в компании. Ведет его ответственный сотрудник бухгалтерии. На лицевом счете работника отражаются начисления по заработной плате и удержания с нее. Все записи выполняются на основании первичных документов. Лицевые счета необходимы для того, чтобы подтвердить трудовую деятельность работника.

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