Стеклянные душевые кабины: как выбрать

Популярность ванны уже постепенно уходит на второй план, а вместо нее появляются новые и уникальные душевые конструкции. стеклянные душевые кабины на заказ – отличная возможность создать комфортное место для принятия водных процедур.
Особенности душевых перегородок
За последнее время особой популярностью у покупателей стали пользоваться душевые кабины открытого типа. Такие изделия не имеют дна, а отток воды происходит напрямую через слив в полу. К сожалению, устанавливая такой вариант конструкции, многие владельцы сталкиваются с проблемой мокрых следов в разных частях комнаты.
Для того, чтобы избавиться от этой проблемы, используют стеклянные душевые перегородки. Они не только дополнят общий интерьер ванной комнаты, но и позволят огородить место для принятия водных процедур.
Всего различают следующие разновидности открытых душевых кабин:
Преимущества и недостатки
Душевая кабина открытого типа со стеклянными перегородками отличается следующими преимуществами:
Единственный недостаток душевой кабины открытого типа – после установки ее нельзя будет переставлять в другое место.
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