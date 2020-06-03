Стеклянные душевые кабины: как выбрать

Популярность ванны уже постепенно уходит на второй план, а вместо нее появляются новые и уникальные душевые конструкции. стеклянные душевые кабины на заказ – отличная возможность создать комфортное место для принятия водных процедур.

Особенности душевых перегородок

За последнее время особой популярностью у покупателей стали пользоваться душевые кабины открытого типа. Такие изделия не имеют дна, а отток воды происходит напрямую через слив в полу. К сожалению, устанавливая такой вариант конструкции, многие владельцы сталкиваются с проблемой мокрых следов в разных частях комнаты.

Для того, чтобы избавиться от этой проблемы, используют стеклянные душевые перегородки. Они не только дополнят общий интерьер ванной комнаты, но и позволят огородить место для принятия водных процедур.

Всего различают следующие разновидности открытых душевых кабин:

С одной перегородкой. Такая конструкция достаточно простая, при этом она имеет не полностью закрытый тип. С одной стороны, в качестве перегородки выступает стена комнаты, а с другой – стеклянная перегородка. Это бюджетный вариант для небольших помещений. С перегородкой и дверью. Это более усовершенствованная модель, где помимо основной стеклянной перегородки также установлена и дверь для удобного пользования.

Преимущества и недостатки

Душевая кабина открытого типа со стеклянными перегородками отличается следующими преимуществами:

Невысокая стоимость. В отличие от огромных душевых кабин закрытого типа, открытые имеют достаточно простую конструкцию, что позволяет экономить финансы на ее создании. Циркуляция воздуха. Отсутствие верхней крышки душевой кабины позволяет воздуху спокойно циркулировать по всему периметру, при этом не создается эффект «парилки». Компактность. Душевая кабина открытого типа оптимально впишется в любое помещение, особенно небольших размеров. Конструкция не занимает много места, при это достаточно компактна.

Единственный недостаток душевой кабины открытого типа – после установки ее нельзя будет переставлять в другое место.

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