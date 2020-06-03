Глеб Никитин поздравил экологов с профессиональным праздником Политика

Фото: правительство Нижегородской области

День эколога отмечается в России 5 июня. Праздник был учрежден в 2007 году указом президента. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил тех жителей региона, кто работает в сфере экологии, а также волонтеров.

"Важность этой деятельности сейчас не нуждается в дополнительном подтверждении. От состояния окружающей среды зависит самое важное – здоровье и безопасность людей. На уровне страны сейчас предпринимаются беспрецедентные меры для того, чтобы улучшить ситуацию. По инициативе Президента России реализуется национальный проект "Экология", который включает в себя множество мероприятий различной направленности. Мы понимаем, что добиться успеха можно только совместными усилиями общества, бизнеса и власти", - подчеркнул губернатор.

"5 июня - праздник не только профессиональных экологов, но и всех, кто любит нашу страну и ценит ее уникальные природные богатства: путешествует по национальным паркам, соблюдая все требования безопасности, принимает участие в природоохранных акциях, делится своими впечатлениями о красоте заповедных мест. У нас реализуется много различных добровольческих проектов в сфере экологии, в которых принимают участие тысячи людей. Спасибо им!" - отметил Глеб Никитин.

"Хочу выразить благодарность всем, кто трудится в сфере экологии. Уверен, что, объединив усилия, мы сможем сохранить природные богатства Нижегородской области для будущих поколений", - сказал губернатор.