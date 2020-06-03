НБД-Банк предлагает пакет новых программ для поддержки малого и среднего бизнеса Бизнес

Фото: пресс-служба НБД-Банка

НБД-Банк расширил список предложений для поддержки малого и среднего бизнеса. Для новых и текущих клиентов банка предусмотрены как совершенно недавно созданные программы поддержки, так и модифицированные уже действующие предложения в НБД-Банке. Основная цель мер по поддержке МСБ — предоставление своевременного и комплексного содействия предпринимателям в период экономической нестабильности.

Программа льготного кредитования МСП



Данная программа включает расширенные возможности для МСП по рефинансированию кредитов для приоритетных отраслей, а также кредитованию с упрощенным рядом требований по отношению к заемщику. По программе заемщик может использовать кредит на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств или на рефинансирование имеющихся кредитов. Программа льготного кредитования разработана с учетом потребностей МСП в период текущей ситуации и доступна для действующих клиентов НБД-Банка.

Программа стимулирования кредитования МСП с возможностью рефинансирования в Центральном банке

Одно из главных преимуществ программы заключается в том, что отсутствует ограничение на кредитование по кодам ОКВЭД для предпринимателей. Специалисты НБД-Банка в рамках данной программы также могут оказать содействие клиенту по подготовке бизнес-плана при кредитовании на инвестиционные цели.

Программа сохранения занятости

По программе есть возможность получить льготные кредиты для субъектов МСП без ограничений к минимальной сумме. Ввиду непростой ситуации в стране, есть отрасли, которые в наибольшей степени пострадали от нестабильной экономической ситуации. Данная программа от НБД-Банка направлена на оказание помощи пострадавшим отраслям, согласно перечню кодов ОКВЭД (Постановление Правительства РФ №434 от 3 апреля 2020 года). Льготное кредитование позволит вовремя оказать финансовую помощь МСБ на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости.

Программа для возобновления бизнеса

Кредитование по данной программе позволит предприятиям малого и среднего бизнеса, которые относятся к отраслям наиболее пострадавшим в условиях ухудшения экономической ситуации и требующих поддержки для возобновления своей деятельности, погасить действующие кредиты, выплатить зарплаты сотрудникам и произвести расходы, связанные с возобновлением деятельности. Кредит предоставляется по льготным условиям и подлежит списанию, если заемщик сохранит занятость на уровне 90% от штата к 1 апреля 2021.

Специальное предложение по лизингу

Лизинговые проекты являются альтернативой кредиту и особенно выгодны юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям благодаря отсутствию залога и налоговым преимуществам. В рамках специального предложения по лизингу от НБД-Банка появилась возможность финансирования авансового платежа под отдельный залог по программе льготного кредитования МСП, а также лизинг бывшего в употреблении оборудования и автотранспорта.

Новая акция по РКО "Шаг навстречу"

В рамках акции "Шаг навстречу" НБД-Банк подготовил для новых клиентов выгодное предложение по расчетно-кассовому обслуживанию: бесплатное открытие счета, установка и настройка системы Интернет-Банк в офисе банка – бесплатно; обслуживание системы Интернет-Банк – 500 рублей; выпуск карты к счету по тарифу "Начальный". Акция действует до 30 июня 2020 года.

"НБД-Банк — банк-партнер малого и среднего бизнеса, поэтому для нас крайне важно держать руку на пульсе и гибко реагировать на изменения рынка. Несомненный плюс новых программ для поддержки МСБ заключается в комплексном подходе и их своевременности. Создание благоприятных условий для развития бизнеса — одна из ключевых задач НБД-Банка. Уверен, реализация новых программ позволит продолжить стабильную работу многим предприятиям и сохранить им рабочие места", — рассказал председатель правления ПАО "НБД-Банк" Александр Шаронов.

Подробнее об условиях участия в новых программах для поддержки малого и среднего бизнеса можно узнать у менеджеров по кредитованию в офисах НБД-Банка.