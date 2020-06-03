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Общество

Грозы надвигаются на Нижний Новгород; есть вероятность ЧС

05 июня 2020 11:53  [42] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Региональное ГУ МСЧ предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Нижнего Новгорода и области.

По информации ведомства, которое ссылается на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня – 5 июня, до вечера ожидаются грозы. Именно это и может стать причиной ЧС.

Молнии могут поразить объекты электроэнергетики, хранилища ГСМ, а так же другие объекты, в том числе не оборудованные громоотводом. Также молния может стать причиной нарушения работы систем ЖКХ. Повышается вероятность возникновения происшествий с участием маломерных судов.

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