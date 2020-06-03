Наталья Назарова ознакомилась с ходом благоустройства скверов проекта "Городская среда" Политика

Депутат Государственной Думы Наталья Назарова ознакомилась с ходом благоустройства объектов в рамках проекта "Городская среда" в Автозаводском районе 4 июня 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе депутата.

Парламентарий вместе с заместителем главы районной администрации Сергеем Лукояновым посетили сквер Славы. Здесь сейчас идут строительные работы второй очереди реконструкции объекта. По итогу будет отремонтирован мемориал "Вечный огонь", постаменты "1941-1945" и "Танк", заменены 48 табличек с именами героев, обновлены пешеходные дорожки, посажены деревья и цветы.

"Руководство района ответственно относится к реализации проектов. Об этом говорит и постоянный контроль над благоустройством, и вовремя проведенные аукционы. Все это дает уверенность, что все работы будут завершены в срок. Особенность проекта заключается в том, что в нем активно принимают участие сами жители, как в принятии решений по отбору объектов, так и в проектировании и реализации проектов благоустройства общественных пространств. Это делает проект по-настоящему народным", - сказала Наталья Назарова.

В проект также вошел сквер Самбо по улице Дружаева. Он будет посвящен спортивной тематике. В нем предполагается установка памп-трека, спортивных снарядов и небольшой площадки для скейтбордистов. Концепция благоустройства территории сквера по улице Мончегорской у дома №33 предусматривает усовершенствование существующей детской площадки, установку шахматного стола и лавочек. На пляже первого паркового озера Парка культуры и отдыха Автозаводского района жители проспекта Молодежный захотели оставить существующее футбольное поле, а в сквере №1 по улице Прыгунова хотят сохранить зеленый уголок, добавив пространству удобные лавочки и цветники.

Кроме того, парламентарий продолжает следить и за ходом реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги". В Автозаводском районе идет ремонт автомобильных дорог по улицах Комсомольская, Патриотов и др. Подрядчик уже полностью выполнил фрезерование проезжей части и монтаж бортового камня. Сейчас впервые за много лет ремонтируются тротуары. Как установится сухая погода, начнется асфальтирование дорог.

Всего в этом году в Нижнем Новгороде планируется благоустроить 32 общественных пространства. Проект "Городская среда" рассчитан на 2017-2022 годы и предусматривает комплекс мероприятий по благоустройству как дворовых территорий, так и общественно значимых городских пространств. Средства на осуществления проектов благоустройства выделяются из бюджетов трех уровней: федерального, областного и городского.