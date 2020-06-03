"Оскорбление ветерана, который защищал нашу страну - это уже за гранью", - Валерий Бирюков Общество

Председатель правления нижегородского отделения общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" Валерий Бирюков прокомментировал публикацию Алексея Навального в соцсети, где он назвал ветерана войны предателем.

"Ветеран Великой Отечественной войны высказал в видеоролике свое мнение. Он имеет на это право. И оскорбить за это ветерана, который защищал нашу страну, благодаря которому мы все живём, в том числе тот же Навальный, - это уже за гранью", - сказал Валерий Бирюков.

"Этот поступок требует общественного осуждения. Есть вещи, которые нельзя допускать. Такое высказывание преступно и требует наказания", - подчеркнул представитель "Российского Союза ветеранов Афганистана".