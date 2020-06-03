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Бизнес

Клиенты банка "Открытие" могут сдавать налоговую отчетность через "Бизнес-Портал"

05 июня 2020 12:42  [66] Бизнес

Клиенты банка "Открытие" - представители малого и среднего бизнеса, могут сдавать отчетность в налоговую инспекцию через интернет-банк "Бизнес-Портал". Об этом сообщает пресс-служба банка.

Сервис работает на базе технологий нового "Астрал Отчета" версии 5.0. Авторизация в сервисе осуществляется по технологии единого входа (SSO), что позволяет клиентами банка взаимодействовать с контролирующими органами непосредственно из личного кабинета интернет-банка.

С помощью сервиса пользователи могут:
- передавать отчеты в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат и РАР;
- настроить автоматические ответы на требования от ведомств;
- обмениваться документами любых форматов с контролирующими органами;
- загружать отчеты из других программ в виде xml-файлов;
- отправлять запросы в ИОН, ЕГРЮЛ и ЕГРИП

В процессе передачи все файлы проходят дополнительную проверку. Сервис позволяет автоматизировать работу с требованиями от ФНС. При появлении нового требования клиенту поступает уведомление. При этом сервис автоматически подготовит платеж на оплату, если клиент активировал такую опцию.

"Процесс сдачи налоговой отчетности стал гораздо проще и быстрее. Отправка через интернет-банк — очень удобный и безопасный способ предоставить информацию в контролирующие органы, который позволяет сэкономить время и обеспечить сохранность данных", - говорит руководитель проектов банка "Открытие" Владимир Пономарёв.

"Многие компании стремятся к созданию систем, которые включают в себя сразу несколько сервисов. Такая многофункциональность позволяет решать не одну задачу пользователя, а целый комплекс. Компания "Астрал" уже несколько лет успешно реализует подобные интеграционные проекты совместно с ведущими российскими компаниями и банками", - добавила владелец продукта "Астрал Отчет" Дарья Манухина.

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