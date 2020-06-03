СУ СК по Нижегородской области расследует дело о найденном в реке теле Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

СУ СК России по Нижегородской области расследует дело о найденном в реке теле. По информации следователей, 4 июня этого года в прибрежной зоне реки Ветлуга у д. Сухоборка Воскресенского района местные жители обнаружили тело 23-летнего односельчанина с признаками насильственной смерти.

На место происшествия выехали следователи Семеновского межрайонного следственного отдела и возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В кратчайшие сроки следователи СК установили и задержали мужчину, причастного к совершению данного преступления. Им оказался 31-летний местный житель.

По версии следствия, ориентировочно 27 мая в доме в д. Сухоборка в ходе бытового конфликта хозяин оскорбил гостя. Тот, обидевшись, ударил хозяина ножом. От полученных телесных повреждений мужчина скончался. Гость на тачке вывез тело погибшего к реке и спрятал его вместе с тачкой.

Подозреваемый сознался в содеянном. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.