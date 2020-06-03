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Бизнес

АПЗ приступил к выпуску бактерицидных рециркуляторов

05 июня 2020 12:52  [64] Бизнес

Фото: АПЗ

Арзамасский приборостроительный завод им. П.И.Пландина начал производить бактерицидные рециркуляторы. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Рециркуляторы необходимы для обеззараживания воздуха в административных, социальных, других учреждениях. Чтобы очистить помещение от бактерий и вирусов, прибор принудительно прокачивает и обеззараживает воздух ультрафиолетовым излучением. В отличие от кварцевых ламп, рециркулятор может работать в присутствии людей и животных.

Сейчас на АПЗ изготавливают два вида рециркуляторов с двумя безозоновыми бактерицидными лампами низкого давления мощностью 2х15 и 2х30 Вт (РБ-1-15, РБ-1-30). Заявки от предприятий и организаций на поставку приборов марки АПЗ поступают постоянно, поясняют ы пресс-службе.

"Конструкция изделия очень удачная. В ней сочетаются хорошая защита людей от ультрафиолетового излучения с высокой обеззараживающей способностью, так как, в отличие от некоторых конкурентов, воздух в нашем рециркуляторе проходит в зоне прямого излучения двух ламп и поэтому при одинаковой производительности по воздуху наш рециркулятор будет более эффективно обеззараживать воздух", - сказал директор по производству АПЗ Алексей Телегин.

"План выпуска приборов пока 1000 штук в месяц. Но наши производственные возможности в два раза больше. Спрос на приборы колоссальный, заказов много. Поэтому после того, как закроем собственные потребности, будем наращивать выпуск", - пояснил генеральный директор АО «АПЗ» Андрей Капустин.

Ранее на заводе сообщали, что для поставок в страны ближнего зарубежья бактерицидный рециркулятор РБ-1 производства Арзамасского приборостроительного завода уже получил Сертификат соответствия Евразийского экономического союза.

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