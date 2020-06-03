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Политика

"6 июня – особый день в календаре российских праздников", - Юрий Шалабаев

06 июня 2020 09:26  [265] Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил нижегородцев с Международным днём русского языка.

"В России отмечают Пушкинский день, а во всем мире - это Международный день русского языка. Сказки Александра Сергеевича Пушкина мы слышим от родителей, бабушек и дедушек в детстве, зачастую ещё не умея говорить, а потом сами читаем их своим детям. Многие стихи Пушкина мы знаем наизусть со школьной скамьи, а цитаты из его произведений универсальны для каждого случая повседневной жизни, от политики до погоды: "нет истины, где нет любви", "учитесь властвовать собой", "о, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух".

Современный русский язык, основоположником которого считается Александр Сергеевич Пушкин, сегодня объединяет около 250 миллионов жителей планеты. К Пушкинскому дню представители городов-побратимов Нижнего Новгорода прочитали произведения поэта на разных языках. И это ещё раз доказывает, насколько крепко, сквозь время и пространство, гений русской словесности объединяет людей. Дорогие нижегородцы, поздравляю вас с Международным днём русского языка и призываю вместе заботиться о его сохранении", - отмечается в поздравлении.

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