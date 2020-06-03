Ремонт дорог начался в 37 районах Нижегородской области Общество

Фото: правительство Нижегородской области

В 37 районах Нижегородской области начался ремонт дорог по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Ремонтная программа на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,2 км (на 118 км больше, чем в 2019 году).

"Объем работ в этом году достаточно большой. Контракты на эти работы были заключены в конце прошлого года, за счет чего подрядчики смогли, как только позволила погода, сразу выйти на объекты и приступить к дорожным работам в сжатые сроки", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В частности, в Вачском районе будет отремонтировано более 18 км трассы "Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород". Всего же на территории области в нормативное состояние будет приведено почти 36 км этой региональной дороги.

"Подрядчик ежедневно отслеживает прогноз погоды. Дорожники могут выйти на работы как с самого утра, так и в обед, если к этому моменту закончится дождь. Главное - использовать каждый момент для работ. Сейчас на объекте выполняется фрезерование асфальтобетонного покрытия, укладка выравнивающего, а потом верхнего слоя. Качество асфальтобетонного покрытия ежедневно проверяет лаборатория подрядчика", - сказал заместитель директора ГКУ НО "ГУАД" Андрей Левдиков.

Отметим, по технологии, после фрезерования изношенного покрытия выполняются работы по устройству выравнивающего слоя из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси и укладка верхнего слоя. После этого производится укрепление обочины и нанесение горизонтальной разметки термопластиком, обеспечивающим отличное световозвращение.

В Главном управлении автомобильных дорог также отметили, что в соответствии с контрактом срок гарантии на объект - 5 лет. Это означает, что если в течение этого периода возникнут дефекты, подрядчик обязан их устранить за свой счет.

Список дорог опубликован на сайте минтранса.