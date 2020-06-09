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Политика

"День России празднуют те, кому дороги и понятны наши общие ценности", - Глеб Никитин

12 июня 2020 09:09  [66] Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с Днем России.

"Этот праздник символизирует единство миллионов граждан России и наших соотечественников за рубежом. Больше тысячи лет назад закладывались основы страны. Веками созидалось российское государство. Наши предки строили его со стойкостью, трудолюбием и талантом.

Независимость России — результат великого труда ее граждан, которые отстаивали интересы Родины в самые сложные времена. Память и уважение к ним и сегодня объединяют нас.

День России празднуют те, кому дороги и понятны наши общие ценности: гордость за страну, желание трудиться для ее процветания, любовь к своей земле, семье, родным. Потому что все мы — это и есть Россия.

Желаем вам здоровья, успехов и благополучия! Пусть в ваших семьях будет мир, и каждый новый день приносит радость! С праздником, с Днем России!" – отмечается в поздравлении.

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