Маска-челлендж появилась в соцсетях ко дню рождения Александра Пушкина Культура и отдых

В официальном Инстаграм-аккаунте 800-летия Нижнего Новгорода "Нижний 800" ко дню рождения Александра Пушкина появилась специальная маска для сториз.

Каждый из пользователей сможет проверить себя на знание стихов Пушкина или продемонстрировать умение придумать рифму, достойную творчества великого поэта.

Напомним, что Александр Пушкин родился 6 июня. В этот же день во всем мире отмечается День русского языка. В преддверии праздника на сайте проекта "Артефакты 800" появился тест, посвященный творчеству великого русского поэта и его пребыванию на нижегородской земле. Также на сайте можно прочитать о музее-заповеднике Пушкина в Большом Болдине и его экспонатах.

Ссылки:

· https://www.instagram.com/nizhny800/ - официальный Инстаграм-аккаунт 800-летия Нижнего Новгорода

· https://www.instagram.com/a/r/?effect_id=287793532354395 – ссылка на маску для сториз - челлендж по стихам А.С. Пушкина

· https://special.nizhny800.ru/artefacts800/test-pushkin – совместный тест проекта "Артефакты 800" и музея-заповедника А.С. Пушкина в Большом Болдине

· https://special.nizhny800.ru/artefacts800/museum-reserve-of-alexander-pushkin-boldino – проект "Артефакты 800" + Музей-заповедник А.С. Пушкина в Большом Болдине.